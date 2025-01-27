快訊／鄧文聰掏空幸福人壽交保金「3億減到600萬」　檢抗告被駁回

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快訊／鄧文聰掏空幸福人壽交保金「3億減到600萬」　北檢抗告被駁回

▲▼台北市信義計畫區,信義計劃區,最貴籃球場,富邦D3, 信義區土地 。（圖／記者張菱育攝）

▲鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽資產向銀行借貸後，挪作個人投資台北信義區D3土地 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯、趙蔡州／台北報導

前幸福人壽董事長鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽超過127億元，三案合併執行27年，不過他去年獲准保外就醫。由於他另涉及2案還在審理中，北院今年1月13日裁定1000萬元交保，折衝後改400萬，經高院駁回更裁，北院24日裁定3億元，但鄧文聰說沒錢，因此降保為600萬元，北檢不滿提起抗告，高院27日晚間審理後駁回。

鄧文聰2007年起挪用幸福人壽資產，先後向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸133億元，陸續遭最高法院判刑定讞，合併應執行有期徒刑27年，併科罰金8.5億元，2020年入獄服刑，2024年獲准保外就醫。

不過，北檢持續追查，發現除了渣打、瑞士EFG外，鄧文聰還另外在2008年至2009間，非法挪用了幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行（PICTET）質押借貸5900萬美元，相關款項沒有回到幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，其中大部分去向不明，僅有1600萬美元回到台灣，用來購買信義區D3土地。

北院24日審理的交保案件，正是因購買信義區D3土地一案還在一審期間，法官為了防止鄧文聰潛逃，本月初裁定1000萬元交保，但後來降為400萬元被高院駁回，24日中午裁定3億元交保。

不過，鄧文聰喊窮說沒錢，因此北院當晚6點重新開庭後，裁定降保為600萬元，同時限制住居、限制出境出海，配戴電子腳環，每天要到北院報到，還得在每晚7點半到9點間，用自己手機拍照傳給監控中心。北檢不滿提出抗告。

高等法院合議庭指出，鄧文聰涉犯特別背信罪，惟前案判處應執行有期徒刑27年且已入監服刑，後續因重病獲准保外就醫，考量鄧文聰的疾病非保外治療難痊癒，加上北院裁定之保證金已超過法務部所定保證金數倍之多，又輔以各種防逃強制措施，實足以取代羈押，因此認為檢方抗告為無理由，應予駁回。

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