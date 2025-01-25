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鄧文聰掏空幸福人壽百億獲保外就醫　裁定3億交保喊窮降為600萬

▲▼台北市信義計畫區,信義計劃區,最貴籃球場,富邦D3, 信義區土地 。（圖／記者張菱育攝）

▲鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽資產向銀行借貸後，挪作個人投資台北信義區D3土地 。（資料照／記者張菱育攝）

記者黃哲民、柯沛辰／綜合報導

前幸福人壽董事長鄧文聰涉嫌掏空幸福人壽超過127億元，3案合併執行27年，去年獲准保外就醫。由於他另涉及2案還在審理中，北院13日裁定1000萬元交保，折衝後改400萬，經高院駁回更裁，24日裁定3億元，但鄧文聰說沒錢，因此晚間裁定降保為600萬元。目前北檢已提起抗告。

鄧文聰2007年起挪用幸福人壽資產，先後向香港渣打銀行、瑞士EFG銀行質押借貸133億元，陸續遭最高法院判刑定讞，合併應執行有期徒刑27年，併科罰金8.5億元，2020年入獄服刑，2024年獲准保外就醫。

不過，北檢持續追查，發現除了渣打、瑞士EFG外，鄧文聰還另外在2008年至2009間，非法挪用了幸福人壽向第3家銀行、瑞士百達銀行（PICTET）質押借貸5900萬美元，相關款項沒有回到幸福人壽，而是透過紙上公司流到香港、新加坡，其中大部分去向不明，僅有1600萬美元回到台灣，用來購買信義區D3土地。

北院24日審理的交保案件，正是因購買信義區D3土地一案還在一審期間，法官為了防止鄧文聰潛逃，本月初裁定1000萬元交保，但後來降為400萬元被高院駁回，24日中午裁定3億元交保。

不過，鄧文聰喊窮說沒錢，因此北院當晚6點重新開庭後，裁定降保為600萬元，同時限制住居、限制出境出海，配戴電子腳環，每天要到北院報到，還得在每晚7點半到9點間，用自己手機拍照傳給監控中心。

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