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假名人投資詐騙！嘉義女5次面交痛失1151萬　配合警逮車手

▲▼ 「民雄警埋伏查緝詐欺犯嫌移送法辦」 。（圖／民雄分局提供）

▲民雄警埋伏查緝詐欺犯嫌移送法辦 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局北斗派出所日前接獲劉姓民眾報案，稱遭到詐騙集團以「假投資」手法詐騙，陸續與對方面交5次，損失高達新台幣1151萬元，警方獲報後立即成立專案小組，並與劉女合作向詐騙集團再次約定面交，待車手收取贓款後，員警一擁而上當場控制歹徒。

▲▼ 「民雄警埋伏查緝詐欺犯嫌移送法辦」 。（圖／民雄分局提供）

劉女在網路臉書上見到詐騙集團以吳淡如(知名作家)名義所刊登之股票投資訊息，並以通訊軟體LINE加入對方好友，對方以「穩賺不賠」、「高報酬」等話術誘使劉女分批面交共1151萬元，劉女陸續投入款項後發現無法出金，始驚覺遭到詐騙。

本月7日詐騙集團再度來電，要求劉女再度投資新臺幣160萬元的投資所得稅，已完成後續出金程序，雙方相約在民雄鄉某超商面交，警方獲報後將計就計在附近守株待兔，於劉女交付款項後當場逮捕羅姓車手，全案以涉刑法詐欺移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

據了解，51年次羅姓女車手因為背有債務，決定鋌而走險應徵當車手，每次收款都可以迅速獲得數千元酬勞，警方分析詐欺車手年齡分布其範圍也有擴大趨勢，從國、高中學生到阿公阿嬤級車手都越來越常見，除了缺錢想快速賺錢之外，這些年齡層的民眾對假訊息的辨識能力也較低，容易受到詐騙集團利用。

民雄分局長吳俊德嚴厲譴責犯罪集團不法罪行，並宣誓打擊詐欺犯罪的決心，更呼籲老人家或年輕社會新鮮人，詐團會假扮理財專員，誘騙民眾註冊網路投資平台或下載投資APP，引導被害人操作買賣，一開始只投入少量資金，會先讓被害人嘗到甜頭，製造獲利假象，放長線釣大魚，等被害人投入更多資金後，再一舉收割，俟被害人想出金時，才發現錢領不出來，陷入求償無門的窘境，千萬不要因為一時貪念或未釐清真相而誤信詐騙集團，若遇疑似詐欺狀況，務必保持冷靜，保持「一聽、二掛、三查證」步驟，亦可撥打110、165專線諮詢。

 
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