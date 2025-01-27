蛇年6款刮刮樂「100%中獎」選它！　這1款頭獎有600個

|名稱
|售價（元）
|發行張數（萬張）
|中獎率（%）
|頭獎（元）
|頭獎數量（個）
|蛇年行大運
|100元
|816萬張
|50.10%
|5萬元
|150個
|金蛇報喜
|200元
|816萬張
|50.35%
|10萬元
|600個
|鈔票一把抓
|300元
|816萬張
|37.04%
|300萬元
|未說明
|金蛇獎
|500元
|700萬張
|100%
|300萬元
|未說明
|1,200萬大吉利
|1000元
|700萬張
|70.00%
|1200萬元
|6個
|2000萬超級紅包
|2000元
|約1150萬張
|69.33%
|2000萬元
|10個
記者曾筠淇／綜合報導
許多人都會趁著過年期間，購買刮刮樂試手氣！台彩今年也推出了好幾款刮刮樂，面額包含100元、200元、300元、500元、1000元和2000元，《ETtoday新聞雲》也根據台彩官網公布的數據，從6個面額中各挑出中獎率最高的一款，整理出它們的彩券特色和玩法說明，提供給有興趣的讀者參考！
一、蛇年行大運｜
▲蛇年行大運的最大獎是5萬元。（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：100元
►發行張數：816萬張
►中獎率：50.10%
►頭獎：5萬元
►頭獎數量：150個
►玩法說明：
刮出一個「蛇」的符號，即可得到該符號對應的獎額。
二、金蛇報喜｜
▲金蛇報喜頭獎有600個。（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：200元
►發行張數：816萬張
►總中獎率：50.35%
►頭獎：10萬元
►頭獎數量：600個
►玩法說明：
1. 刮出3個相同金額，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）
2. 刮出2個相同符號，即得獎金500元
三、鈔票一把抓｜
▲鈔票一把抓的頭獎有300萬元。（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：300元
►發行張數：816萬張
►總中獎率：37.04%
►頭獎：300萬元
►頭獎數量：未說明
►玩法說明：
任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個「鈔票」符號，即得刮區內所有的獎額。
四、金蛇獎｜
▲金蛇獎的中獎率達到100%。（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：500元
►發行張數：700萬張
►中獎率：100%
►頭獎：300萬元
►頭獎數量：未說明
►玩法說明：
1. 刮出3個相同金額，即得該獎金
2. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
3. 刮出2個相同金額，即得該獎金
4. 刮出一個金額，即得該獎金
5. 刮出3個相同符號，即得該獎金
五、1,200萬大吉利｜
▲1,200萬大吉利有5種遊戲。（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：1000元
►發行張數：700萬張
►總中獎率：70.00%
►頭獎：1200萬元
►頭獎數量：6個
►玩法說明：
1. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
2. 任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金（不可跨列對獎）
3. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
4. 刮出3個相同金額，即得該獎金
5. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
六、2000萬超級紅包｜
▲2000萬超級紅包的頭獎當然就是2000萬元！（圖／翻攝自台彩官網）
►售價：2000元
►發行張數：約1150萬張
►總中獎率：69.33%
►頭獎：2000萬元
►頭獎數量：10個
►玩法說明：
1. 刮出2個相同金額，即得該獎金
2. 刮出一個金額，即得該獎金
3. 任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金
4. 刮出3個相同金額，即得該獎金
5. 刮出一個金額，即得該獎金
6. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金
7. 任一局中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該局獎金（不可跨列對獎）
8：刮出3個相同金額，即得該獎金
此外，本站曾報導《蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光 選這1張穩中獎》，若想了解其他款刮刮樂要怎麼挑選，也不妨參考。
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