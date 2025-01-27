蛇年6款刮刮樂「100%中獎」選它！　這1款頭獎有600個

名稱 售價（元） 發行張數（萬張） 中獎率（%） 頭獎（元） 頭獎數量（個） 蛇年行大運 100元 816萬張 50.10% 5萬元 150個 金蛇報喜 200元 816萬張 50.35% 10萬元 600個 鈔票一把抓 300元 816萬張 37.04% 300萬元 未說明 金蛇獎 500元 700萬張 100% 300萬元 未說明 1,200萬大吉利 1000元 700萬張 70.00% 1200萬元 6個 2000萬超級紅包 2000元 約1150萬張 69.33% 2000萬元 10個

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會趁著過年期間，購買刮刮樂試手氣！台彩今年也推出了好幾款刮刮樂，面額包含100元、200元、300元、500元、1000元和2000元，《ETtoday新聞雲》也根據台彩官網公布的數據，從6個面額中各挑出中獎率最高的一款，整理出它們的彩券特色和玩法說明，提供給有興趣的讀者參考！

一、蛇年行大運｜

▲蛇年行大運的最大獎是5萬元。（圖／翻攝自台彩官網）

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►售價：100元

►發行張數：816萬張

►中獎率：50.10%

►頭獎：5萬元

►頭獎數量：150個

►玩法說明：

刮出一個「蛇」的符號，即可得到該符號對應的獎額。

二、金蛇報喜｜

▲金蛇報喜頭獎有600個。（圖／翻攝自台彩官網）

►售價：200元

►發行張數：816萬張

►總中獎率：50.35%

►頭獎：10萬元

►頭獎數量：600個

►玩法說明：

1. 刮出3個相同金額，即得該獎金（不可跨遊戲刮區對獎）

2. 刮出2個相同符號，即得獎金500元

三、鈔票一把抓｜

▲鈔票一把抓的頭獎有300萬元。（圖／翻攝自台彩官網）

►售價：300元

►發行張數：816萬張

►總中獎率：37.04%

►頭獎：300萬元

►頭獎數量：未說明

►玩法說明：

任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額；或刮出一個「鈔票」符號，即得刮區內所有的獎額。

四、金蛇獎｜

▲金蛇獎的中獎率達到100%。（圖／翻攝自台彩官網）

►售價：500元

►發行張數：700萬張

►中獎率：100%

►頭獎：300萬元

►頭獎數量：未說明

►玩法說明：

1. 刮出3個相同金額，即得該獎金

2. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

3. 刮出2個相同金額，即得該獎金

4. 刮出一個金額，即得該獎金

5. 刮出3個相同符號，即得該獎金

五、1,200萬大吉利｜

▲1,200萬大吉利有5種遊戲。（圖／翻攝自台彩官網）

►售價：1000元

►發行張數：700萬張

►總中獎率：70.00%

►頭獎：1200萬元

►頭獎數量：6個

►玩法說明：

1. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

2. 任一局中刮出3個相同符號，即得該局獎金（不可跨列對獎）

3. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

4. 刮出3個相同金額，即得該獎金

5. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

六、2000萬超級紅包｜

▲2000萬超級紅包的頭獎當然就是2000萬元！（圖／翻攝自台彩官網）

►售價：2000元

►發行張數：約1150萬張

►總中獎率：69.33%

►頭獎：2000萬元

►頭獎數量：10個

►玩法說明：

1. 刮出2個相同金額，即得該獎金

2. 刮出一個金額，即得該獎金

3. 任一個「您的符號」對中「幸運符號」，即得該符號對應的獎金

4. 刮出3個相同金額，即得該獎金

5. 刮出一個金額，即得該獎金

6. 任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金

7. 任一局中，若「您的號碼」大於「對手的號碼」，即得該局獎金（不可跨列對獎）

8：刮出3個相同金額，即得該獎金

此外，本站曾報導《蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光 選這1張穩中獎》，若想了解其他款刮刮樂要怎麼挑選，也不妨參考。

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