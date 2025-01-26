3問題給ChatGPT獲4個數字！26歲男刮中100萬　女友以為在唬爛

▲台中一名顏先生昨日刮中百萬大獎，今日出面受訪證實，並且捐贈10萬給工學路福德祠。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市一名26歲顏先生昨日經過一間土地公廟拜拜，又臨時起意要玩刮刮樂，結果第4張刮刮樂直接中了100萬大獎。顏男透露，他是向ChatGPT問了「我的生日、何時出生、今日適合嗎？」3個問題，結果ChatGPT說適合，並且給了1、3、6、8四個數字，結果選中13號，刮到100萬，女友還以為他「在唬爛」。

顏先生說，自己就住在工學土地公廟附近，每次過年都有打算要玩刮刮樂，昨日中午，突然有靈感「就是今天了」，恰巧經過土地公廟，再看見不遠的彩券行，才打算來玩一張2千元的「2000萬超級紅包」刮刮樂。

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▲顏先生在玩2000萬超級紅包刮刮樂時，於遊戲八刮到百萬大獎。（圖／記者許權毅攝）



顏先生表示，先是用ChatGPT請他推薦，想打算靠科技跟感覺來選號碼，並跟ChatGPT說了自己的生日、出生時間，並詢問ChatGPT「今天適合嗎？」結果ChatGPT回「今天跟前一天都適合。」前面三張2千元刮刮樂，分別中了5千塊跟2千塊打平，女友原本勸他就收手，他卻覺得想再「凹一下」，才再買了第四張。

▲▼顏先生跟彩券行店長一同前往福德祠捐贈。（圖／記者許權毅攝）



顏先生說，因為ChatGPT給他的數字分別是1、3、6、8，想起自己喜歡的韓團偶像有「13」這個意象，便把1、3組合起來，選了尾數是13號的刮刮樂，結果玩到「遊戲八」的時候，發現上頭有很多零，一看就知道中了100萬，有一種被錢砸醒的感覺，相當驚嚇，女友還認為他在亂說，顏先生則喊「真的啦！」並拿給店員看。

▲顏先生捐贈10萬給廟方。（圖／記者游瓊華攝）



如今中了100萬，顏先生表示要先捐10萬給曾經發生火災的工學福德祠，也在受訪後直接到廟內捐贈，藉此感謝土地公賜福。至於剩下的錢怎麼用？他說可能都先存起來，說要當結婚基金好像也有點不夠。

得鴻福彩券行店長戴小姐表示，中獎前一天，有去紫南宮領聚寶盆，沒想到隔天就有客人中大獎，聚集財氣，顏先生拿來兌獎時，表情很驚訝。