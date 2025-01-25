前1天剛買3盆蝴蝶蘭「盼招福滿屋」　桃園男幸運刮中頭獎200萬

▲桃園市龜山區一家彩券行，有位經常光顧的熟男幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元。（圖／黃小姐提供）

記者楊熾興／桃園報導

年假頭一天，桃園市龜山區一家彩券行有一位經常光顧的熟男幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元，據店員表示，該男透露，「前一天剛買3盆蝴蝶蘭擺在家裡，想要招福變成黃金屋」，於是她就推薦剛推出的刮刮樂「黃金滿屋」，男子隨手挑了5張，結果就刮中了頭獎。

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▲熟男自稱昨天才買了3盆蝴蝶蘭，立刻為他帶來好運刮中頭獎，而彩券行裡也放置蘭花招財。（圖／黃小姐提供）

桃園市龜山區文化里文化二路89號1樓「財豐商行」代理人黃小姐表示，幸運刮中「黃金滿屋」頭獎200萬元是位熟男常客，據他刮中頭獎後表示，近日聽聞報導提到年節買鮮豔的花擺在家中討喜又招福，有機會吸引財神爺到來，便心血來潮到花市買了3盆蝴蝶蘭裝飾家裡，希望過年帶來好運。

隔天經過彩券行便進店選購彩券，還跟彩券行店員分享：「我昨天買了3盆蝴蝶蘭擺在家，就要招福變成黃金屋了」，店員隨即想起剛推出的刮刮樂「黃金滿屋」向該男子介紹，他便隨手挑了5張，想不到其中一張竟幸運刮中頭獎200萬元，這名幸運中獎男子驚訝不已：「哇！沒想到財神爺真的被蝴蝶蘭吸引來，讓我家黃金遍滿屋。」