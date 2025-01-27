DeepSeek橫空出世　Meta陷恐慌：訓練成本「比高層薪水還低」

▲中國橫空出世的AI模型DeepSeek震撼矽谷，也讓Meta陷入恐慌。（圖／翻攝自DeepSeek）

記者葉睿涵／綜合報導

中國AI新創企業DeepSeek（深度求索）近2個月接連推出新模型DeepSeek-V3與DeepSick-R1，令其APP在蘋果App Store的下載排行榜中衝上第一名，將ChatGPT遠拋在後。這款低成本高性能的AI模型表現與OpenAI的ChatGPT-4等全球頂尖AI語言模型不相上下，令整個矽谷為之震撼，更讓美國科技巨頭Meta的生成式AI部門陷入危機。

一位自稱是Meta員工的網友，日前在美國匿名職場論壇TeamBlind上發文，表示DeepSeek橫空出世後，技術水準就直接超越了Meta旗下的Llama 4，讓Meta全公司上下陷入恐慌。更令Meta難堪的是，這家中國企業只用了550萬美元（約新台幣1.8億元）來訓練DeepSeek，成本只有Meta的十一分之一。

這名員工坦言，DeepSeek以超低成本完成大規模模型訓練，顛覆了行業對高昂成本的傳統認知，因為「單只Meta生成式AI部門裡的主管薪資就已超過了DeepSeek訓練AI的成本，而且我們這裡有幾十位領著高薪的主管，我根本無法想像他們該如何向公司證明部門目前高額成本的合理性。」

外媒The Information指出，OpenAI、Meta和其他頂尖AI公司的工程師正瘋狂地研究DeepSeek模型，試圖解讀其技術祕密，複製其成功模式，但暫時還不得其解。Meta更為此籌組了4個「戰情室」，2個聚焦研究如何降低訓練和運作DeepSeek的成本，另2個則負責釐清DeepSeek使用了哪些數據來訓練其模型，及基於DeepSeek模型歸納出的特質，重新建構Meta的模型。