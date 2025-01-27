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春假毛寶貝生病怎麼辦？　新北市74家動物醫院持續營業

▲▼ 寵物醫院,獸醫 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北74家寵物醫院春節不打烊。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

今年農曆春節連續假期共有9天，大部分動物醫院休息不營業，新北市動保處調查，114年春節期間新北市共有74家動物醫院持續營業，可提供毛寶貝即時可靠的醫療服務，讓飼主與毛寶貝們安心過好年，詳細名單可至新北市動保處網站查詢，方便飼主於春節期間遇寵物健康發生緊急情況時能迅速獲得就醫資訊。

動保處指出，日前接獲民眾來電詢問動物醫院營業情形，擔心毛寶貝於春節期間生病時找不到動物醫院可以為寶貝治療。動保處特別彙整行政區內74家動物醫院在春節期間的營業日期及時間，無論是在地民眾或遊客，有需求時皆可參考使用。為避免遇到動物醫院臨時調整營業時間，或就診動物過多需排隊等候較久之情形；建議寵物有緊急就醫需求時，可預先洽詢各醫療機構的門診狀況，讓毛寶貝們生病時能即時獲得妥善醫療。

另，動保處也提到，年節時民眾常常會吃豐盛的年菜，需特別注意寵物飲食禁忌，以減少發生急性胃腸道疾病、誤食異物、中毒等健康問題，例如別讓毛寶貝大量食入太過油膩或太鹹的食物，以及不得攝取巧克力等甜食以防食物中毒，另外應注意避免食用帶骨魚、肉，影響吞嚥消化。此外，春節期間常有炮竹施放，毛寶貝的聽覺敏銳，遇到突如其來的鞭炮聲響容易有緊張、害怕等反應。如果待在室內，飼主可給予安撫或準備外出籠、睡窩等遮蔽物提供寶貝躲藏，讓牠們有較多的安全感；在戶外時，須格外注意毛寶貝安全，外出應使用牽繩、外出籠或其他適當防護措施並隨時留意毛寶貝情況，防止受鞭炮聲驚擾走失等憾事發生。

動保處也提醒，為避免長假期間毛寶貝臨時出現需要醫療之情形，請飼主們平時務必做好寵物的健康照護，例如：定期施打疫苗、進行健康檢查，若家中毛寶貝患有慢性疾病須長期用藥，務必規律服藥，並將日常及預備藥品都事先準備妥當。建議飼主預先向平常就診、熟悉的動物醫院詢問確認寵物最近的狀況，及預先準備發生健康問題時可以採取的做法，與毛寶貝一起度過安心的年假。

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