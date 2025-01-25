春節年假首日湧返鄉潮　公路9路段易塞

▲迎春節返鄉人潮，公路局協調客運業者機動增班。示意圖。（圖／記者李毓康攝）



記者陳威廷／台北報導

今天是114年春節連續假期首日，公路局預估將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台61線鳳鼻-香山及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道及台88線鳳山-五甲路段等；建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局指出，昨天下午至晚間部分路段有車多或壅塞情形，包含台15線關渡大橋八里往淡水路段、台65線土城至國3路段、台74線霧峰至大里路段、台64線板橋至中和路段、台66線新屋至平鎮系統路段、台86線台南路段及台88線大寮至五甲系統路段等，其餘省道路段車流順暢。

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公路局已請客運業者於114春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7011班次，疏運12萬9988人，疏運人數較113年同期增加6.2%；東部國道客運路線共計行駛1649班次，疏運2萬8833人，疏運人數較113年同期增加14.8%。