　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節年假首日湧返鄉潮　公路9路段易塞

▲▼春節疏運,過年,年節,農曆新年,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,連假,加班車,台北轉運站,交通,大眾運輸,乘客,通勤,旅客,口罩,防疫,北車,春節返鄉人潮,國道客運。（圖／記者李毓康攝）

▲迎春節返鄉人潮，公路局協調客運業者機動增班。示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者陳威廷／台北報導

今天是114年春節連續假期首日，公路局預估將陸續湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台2線台2乙線關渡-淡水路段台61線鳳鼻-香山中彰大橋路段台64線接國3中和交流道台65線接國3土城交流道台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道台88線鳳山-五甲路段等；建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局指出，昨天下午至晚間部分路段有車多或壅塞情形，包含台15線關渡大橋八里往淡水路段、台65線土城至國3路段、台74線霧峰至大里路段、台64線板橋至中和路段、台66線新屋至平鎮系統路段、台86線台南路段及台88線大寮至五甲系統路段等，其餘省道路段車流順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局已請客運業者於114春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛7011班次，疏運12萬9988人，疏運人數較113年同期增加6.2%；東部國道客運路線共計行駛1649班次，疏運2萬8833人，疏運人數較113年同期增加14.8%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／全台第一張！　2000萬刮刮樂開出
快訊／5煞槍殺三環幫董座逃亡中！　尋獲作案車輛
刺殺「日籍10歲童」被判死！　深圳男動機曝光
中美外長首次通話！王毅罕見說「好自為之」　慎重處理台灣問題
春節9天出勤薪資算法大公開！　這4天領雙倍薪
林襄、峮峮率24人應援團！　日媒：美女軍團最強陣容

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化最幸運的5名男人！合資買2千萬刮刮樂　中大獎爽翻歡呼

過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心

這隻貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上就中大樂透頭獎

春節年假首日湧返鄉潮　公路9路段易塞

春節大掃除「4要原則」避雷　初一至初三停收垃圾

醫美風潮盛行！首創醫美器材本土化　「IT+醫療」蹦出新火花

擺脫月光族！蛇年就靠「12妙招」對抗衝動消費、讓財富倍增

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

每次大掃除就吵架？也許你該整理的不是空間

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

彰化最幸運的5名男人！合資買2千萬刮刮樂　中大獎爽翻歡呼

過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心

這隻貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上就中大樂透頭獎

春節年假首日湧返鄉潮　公路9路段易塞

春節大掃除「4要原則」避雷　初一至初三停收垃圾

醫美風潮盛行！首創醫美器材本土化　「IT+醫療」蹦出新火花

擺脫月光族！蛇年就靠「12妙招」對抗衝動消費、讓財富倍增

2025年春節旅遊攻略　太平山國家森林遊樂區營運資訊一次看

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉　命理師示警

每次大掃除就吵架？也許你該整理的不是空間

人氣女團Kep1er嗨跳破億曲 FESITVAL　男神BAEKHO魅力震懾全場

無腦打掃更添亂！3個整理技巧：先計畫再收拾省時省力

彰化透天厝火警！死者是南瑤宮修繕工人　寺廟室募款1日湧10餘萬

AcQUA源少年五缺二組小分隊　1原因團員竟吐槽爆他：廢話很多

單價127萬超車新北　台中預售豪宅傳「還有更貴的沒揭露」

非洲豬瘟防疫3招　新北動保處籲：新春勿攜帶「疫區肉製品」入境

開箱豐原5間隱藏美食！酸菜白肉鍋在地人推爆　別只會吃廟東夜市

彰化最幸運的5名男人！合資買2千萬刮刮樂　中大獎爽翻歡呼

過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心

這隻貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上就中大樂透頭獎

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

生活熱門新聞

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

「移工年終領11萬」台員工羨慕炸　內行揭真相！

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊

明天才連假「一半請假」虧大！一票秒懂

北榮胸腔科名醫柯信國猝逝！同業氣氛低迷

妹子iPhone滑到1功能「遠端查看男友手機」！網抖了

「過年賭什麼才嗨？」他推1款遊戲！苦主50元玩到6萬7

「未來2週還是冷」　專家曝三階段變冷：如溜滑梯

今晨10度！　明晚寒流來襲「小年夜到初一非常寒冷」

劉寶傑不幹了？　苦苓5點推測：他良心飽受煎熬

更多熱門

相關新聞

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

雙鐵春節估湧1157.6萬旅客　交通部祭「運具聯防」疏運

春節9天連假明(25日)開跑，雙鐵今已出現返鄉人潮，預估春運將疏運1157.6萬人次，其中台鐵初三最高峰將湧86萬名旅客、高鐵初三、初四人最多，各將出現34.3萬人次。總統賴清德今前往台北車站視察春節疏運，指今年春節難得的是採「運具聯防」疏運，盼能讓國人快樂出門、愉快旅遊、平安回家。

快過年不想上班！4原因「爽當薪水小偷」

快過年不想上班！4原因「爽當薪水小偷」

交通預算刪凍178億元！氣象署地震預警受衝擊　民航資訊恐中斷

交通預算刪凍178億元！氣象署地震預警受衝擊　民航資訊恐中斷

交通違規道安講習「可到民間受託單位上課」　3月起實施

交通違規道安講習「可到民間受託單位上課」　3月起實施

一圖看春節省道26處魔王路段　蘇花北上最塞恐回堵16小時

一圖看春節省道26處魔王路段　蘇花北上最塞恐回堵16小時

關鍵字：

春假年假公路局塞車

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面