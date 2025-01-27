20歲男大生助「韓國瑜」詐騙領贓款　千元報酬換1年牢獄！　

▲趙姓男大生加入暱稱「韓國瑜」等人詐團，以假交友等方式讓被害人匯款至指定帳戶，遭判1年有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名趙姓男大生加入以「韓國瑜」、「Lee sin」為暱稱的詐團，假藉交友與借款週轉為名，設局欺騙盧姓被害人，誘使其匯款1萬元至指定帳戶。趙男隨後取得「韓國瑜」提供的提款卡，將款項提領後轉交同夥，並獲得1000元酬勞，士林地院審結，依三人以上共同詐欺取財罪，判處趙男有期徒刑1年。

2024年4月10日，20歲的趙男與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「韓國瑜」、「Lee sin」等成年人，以假交友、借款周轉等名義詐騙盧民，盧民同年5月7日將1萬元匯入郵局帳號，趙男再從Telegram暱稱「韓國瑜」取得提款卡，依指示前往提領，再將提領的錢交給「韓國瑜」，以此方式收受、移轉詐欺贓款而製造金流斷點。

法院審理時，趙男順利與盧民達成和解，法官認趙男參與詐騙並協助掩飾贓款流向，對追查正犯造成阻礙，其行為嚴重侵害被害人財產法益，儘管趙男並非詐騙集團的核心人物，且在庭審中坦承犯行，但詐騙手法層出不窮，執法人員面對愈加複雜的詐騙手段，難以有效追查。

審理期間，趙男與被害人達成和解，賠償5800元。根據法律規定，犯罪所得原應予以沒收，但法官考量趙男已賠償被害人損失，且經濟狀況不佳，最終決定不再追加沒收，顯現法律人性化的一面。

士林地院審結，依3人以上共同詐欺罪，被判處有期徒刑1年，令人唏噓的是，趙男在整起案件中僅獲得1000元報酬，卻付出牢獄代價，堪稱「得不償失」的教訓。

法界人士指出，詐騙案件雖看似「賺錢快」，但一旦被捕，代價往往極為高昂，尤其詐騙集團往往讓下層成員承擔主要風險，反成為司法追責的重點對象，切勿因一時貪念毀掉前途。