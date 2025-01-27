國道小年夜「單一費率收費」　預估9路段易塞車

▲小年夜國道仍有9處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（27日）是小年夜，也是春節連假第3天，由於不少南下車流已在前兩天分流返鄉，高公局預測，今國道有9處易塞路段，不過交通量較周末假期略少。

由於今年除夕為春節9天連假的第4天，南下車潮可分流返鄉，今天小年夜國道交通量預估為102百萬車公里，僅比周末假日少。

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高公局表示，今年春節因與往年不同，初一前有4天假期可分流南向車流，交通量約為平日至例假日水準，國道僅實施單一費率，小年夜和除夕國道沒有免收費措施，而初一至初五除了單一費率外，亦實施國3差別費率及凌晨0到5時暫停收費。

不過高公局指出，因小年夜前二日至除夕尚有鄰近地區短途旅遊、採買年貨及送禮等單日往返需求，預估國道局部路段仍有短暫性壅塞。

根據高公局預判，國道今有9處易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹及彰化系統-埔鹽系統，國3南下的土城-關西以及快官-霧峰，國5南下的南港系統-頭城，國4西向的潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10的東向鼎金系統到燕巢系統以及西向仁武至左營端。

高公局建議，用路人於出發前可利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，避開國道壅塞。