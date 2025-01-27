嬰兒油沒用完不要丟！　日本主婦分享4大超實用「清潔妙招」

▲日本一名清潔專家分享了嬰兒油的4大妙用。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本一名身兼藥劑師的房屋清潔顧問「りんこ」經常在網路上分享打掃妙招，而育有2名孩子的她也公開了「用不完的嬰兒油」該如何處理的妙招。她表示，嬰兒油如果沒用完千萬不要丟棄，拿來作為清潔用品也能發揮妙用，同時分享了4個活用嬰兒油的方法。

在Instagram上擁有9.3萬名粉絲的りんこ表示，家裡如果有小朋友，可能會面臨嬰兒油用不完的窘況，但其實嬰兒油不只是對肌膚溫和，也可以成為清潔的好幫手，她特地舉出了4個例子，希望能藉此解決讀者的居家清潔困擾。

▲嬰兒油可以去除水龍頭上的水垢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

1、 嬰兒油能有效清除鏡面與水龍頭上的水垢。

只需要用布或是廚房紙巾沾取少量嬰兒油，輕輕擦拭鏡子、水龍頭或是玻璃上的水垢區域，再用乾布擦乾，就能煥然一新。不僅如此，使用嬰兒油擦拭不但能讓鏡面更加閃亮，還具有防潑水效果，未來更不容易產生水垢。

▲流理台、洗手台等金屬面都可以使用嬰兒油「拋光」。（示意圖／CFP）



2、 讓不鏽鋼與金屬用品重現光澤。

將廚房紙巾沾取少量嬰兒油塗抹在洗手槽、流理台或是任何金屬表面，然後輕柔擦拭，再用乾布擦乾，就可以「拋光」，去除表面污漬並恢復亮麗光澤。

3、 卡住的拉鍊也能透過嬰兒油解決。

把嬰兒油滴在拉鍊齒卡住的部分，經過多次前後拉動後，就能順暢拉開。且因為嬰兒油潤滑，能讓拉鍊更順暢，減少摩擦。

4、 消滅難以去除的黏膠痕跡。

將嬰兒油塗在有貼紙或是膠帶殘膠的地方，並靜置幾分鐘，隨後擦掉，就能輕鬆清除殘膠。由於殘膠被嬰兒油浸濕軟化，因此更容易去除。

りんこ表示，這些清潔方法不僅省時省力，還能保護各類家具的表面材質，因為嬰兒油對肌膚溫和不刺激，因此拿來清潔或保養家具也非常安全。