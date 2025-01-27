　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嬰兒油沒用完不要丟！　日本主婦分享4大超實用「清潔妙招」

▲▼嬰兒,塗抹嬰兒油。（示意圖／VCG）

▲日本一名清潔專家分享了嬰兒油的4大妙用。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本一名身兼藥劑師的房屋清潔顧問「りんこ」經常在網路上分享打掃妙招，而育有2名孩子的她也公開了「用不完的嬰兒油」該如何處理的妙招。她表示，嬰兒油如果沒用完千萬不要丟棄，拿來作為清潔用品也能發揮妙用，同時分享了4個活用嬰兒油的方法。

在Instagram上擁有9.3萬名粉絲的りんこ表示，家裡如果有小朋友，可能會面臨嬰兒油用不完的窘況，但其實嬰兒油不只是對肌膚溫和，也可以成為清潔的好幫手，她特地舉出了4個例子，希望能藉此解決讀者的居家清潔困擾。

▲▼洗澡,水龍頭,蓮蓬頭,水溫,浴室,淋浴。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲嬰兒油可以去除水龍頭上的水垢。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

1、 嬰兒油能有效清除鏡面與水龍頭上的水垢。

只需要用布或是廚房紙巾沾取少量嬰兒油，輕輕擦拭鏡子、水龍頭或是玻璃上的水垢區域，再用乾布擦乾，就能煥然一新。不僅如此，使用嬰兒油擦拭不但能讓鏡面更加閃亮，還具有防潑水效果，未來更不容易產生水垢。

▲▼廚房,洗碗。（圖／CFP）

▲流理台、洗手台等金屬面都可以使用嬰兒油「拋光」。（示意圖／CFP）

2、 讓不鏽鋼與金屬用品重現光澤。

將廚房紙巾沾取少量嬰兒油塗抹在洗手槽、流理台或是任何金屬表面，然後輕柔擦拭，再用乾布擦乾，就可以「拋光」，去除表面污漬並恢復亮麗光澤。

3、 卡住的拉鍊也能透過嬰兒油解決。

把嬰兒油滴在拉鍊齒卡住的部分，經過多次前後拉動後，就能順暢拉開。且因為嬰兒油潤滑，能讓拉鍊更順暢，減少摩擦。

4、 消滅難以去除的黏膠痕跡。

將嬰兒油塗在有貼紙或是膠帶殘膠的地方，並靜置幾分鐘，隨後擦掉，就能輕鬆清除殘膠。由於殘膠被嬰兒油浸濕軟化，因此更容易去除。

りんこ表示，這些清潔方法不僅省時省力，還能保護各類家具的表面材質，因為嬰兒油對肌膚溫和不刺激，因此拿來清潔或保養家具也非常安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機
柴油車「被加95」壞了！車主怒求償81萬　法院竟判免賠
極品愛家老公「車搜出印度神油」豪玩2砲友　妻見對象崩潰
硬拔「特斯拉充電槍」嗆操長髮女駕駛媽媽　火爆男下場出爐
高鐵暢聊太吵！阿嬤道歉「脫口1句」超狂　網：拿麥克風我也接受
林葉亭爸爸死因曝光！　凌晨澄清2事：不希望有人委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30天內決定TikTok命運　川普：很多重量級人物在和我洽談

川普：埃及和約旦應接收加薩居民

嬰兒油沒用完不要丟！　日本主婦分享4大超實用「清潔妙招」

哥倫比亞阻驅逐移民航班　川普立即報復徵25%關稅

繼墨西哥後　哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

白俄羅斯大選　出口民調：獨裁總統盧卡申科得票率87.6%

熬夜失眠睡不好！5招撇步提升睡眠品質

知名歌手Unk過世！享年43歲　《Walk It Out》爆紅

22kg重物放嬰兒床「防小孩爬出」　隔天2歲女兒窒息慘死

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

楊梅休息站電動車自撞釀悲劇　撞擊瞬間曝光！後車駕駛嚇壞

楊梅休息站電動車自撞起火　熱心民眾不顧火勢上前救人

失智父終於回家了！ #林葉亭 痛哭自責：是我沒照顧好爸爸

楊梅休息站電動車自撞起火！　板模工衝超商拿剪刀勇救4童

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

30天內決定TikTok命運　川普：很多重量級人物在和我洽談

川普：埃及和約旦應接收加薩居民

嬰兒油沒用完不要丟！　日本主婦分享4大超實用「清潔妙招」

哥倫比亞阻驅逐移民航班　川普立即報復徵25%關稅

繼墨西哥後　哥倫比亞拒絕驅逐移民美國軍機降落

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

白俄羅斯大選　出口民調：獨裁總統盧卡申科得票率87.6%

熬夜失眠睡不好！5招撇步提升睡眠品質

知名歌手Unk過世！享年43歲　《Walk It Out》爆紅

22kg重物放嬰兒床「防小孩爬出」　隔天2歲女兒窒息慘死

排2小時換2000元新鈔「上面竟有人名」　內行解答

過年被問薪水多少怎麼答？　專家給「3招靈魂拷問」神回覆

被面板廠裁員「轉做夜班保全」！才3天爽到怕：會一直頹廢下去

先嗇宮國運籤續倡兩岸和平　李乾龍挺1女扛國民黨主席

30天內決定TikTok命運　川普：很多重量級人物在和我洽談

川普2.0衝擊台灣重電股？　華城總經理釋疑

住在高速公路中央！最強釘子戶「拒絕7百萬補償」　後悔認：賭輸了

國道哪個交流道設計最差？　北部1處被點名「每次都走錯」

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

中台灣「豪宅一哥」涉超挖賣車位　建商等9人起訴

大肚男努力健身+飲食控制　連續自拍3個月變成六塊肌天菜

國際熱門新聞

29歲寡婦被勒死！遭斬首肢解塞行李箱棄屍

OnlyFans網美揪2男3P　一聲尖叫後從陽台墜樓

1物放嬰兒床防小孩爬出　隔天女兒窒息慘死

35歲↓大腸癌　3大危險飲食曝光

櫻花妹「赴美賣淫」慘被偷下春藥

人妻失控打空姐被「膠帶封嘴」　老公換位落跑

她剛退休4天　接一通電話243萬血汗錢飛了

她約會突收陌生人紙條　被勸快逃

歐巴馬夫妻傳婚變！美一線女星遭捲入　合照曝玄機

春節機場擠爆！專家曝5變數：不提早恐飛不了

情侶以為宿醉卻喪命　真凶曝光

歐巴馬驚傳婚變！友曝「小三」是這女星

傳訊：妳有活著到家嗎？媽媽真的死了

美國全面凍結外國援助　對台影響不明

更多熱門

相關新聞

觀光客訪日犯罪！韓男「熊抱猥褻」女高中生

觀光客訪日犯罪！韓男「熊抱猥褻」女高中生

來自南韓的觀光客在日本接連犯罪，一名32歲的泡菜妹大學生坐公車堅持不付車錢，甚至出手毆打司機；另一名南韓高中生則猥褻2名日本女性。

春節機場擠爆！專家曝5變數：不提早恐飛不了

春節機場擠爆！專家曝5變數：不提早恐飛不了

櫻花妹「赴美賣淫」慘被偷下春藥

櫻花妹「赴美賣淫」慘被偷下春藥

災區重建讓100人慘死！金正恩求快換民眾新宅

災區重建讓100人慘死！金正恩求快換民眾新宅

中年男遭砍「肚破腸流」報警　最後坦承自殘

中年男遭砍「肚破腸流」報警　最後坦承自殘

關鍵字：

嬰兒油清潔家居小撇步藥劑師日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

彰化國道1號4車追撞　1死6傷

獨／國道4死車禍夫妻超級認真！合照曝

楊梅休息站4死4傷事故車款是這台

明天就是小年夜！「3習俗、5禁忌」一次看

快訊／02:06台南東山區規模4.5「極淺層地震」　最大震度4級

刮刮樂買「這號碼」都中大獎　網實喜嗨：真的

29歲寡婦被勒死！遭斬首肢解塞行李箱棄屍

快訊／00:35台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度3級

電商夫妻才還完債站穩第一步　國道慘遇4死悲劇

獨／板模工衝超商拿剪刀救電動車4童

王偉忠女兒嫁美國4大豪門

即／劉憲治遭槍殺！警桃機逮三環幫分子

夫妻超恩愛「但愛愛最長5分鐘」　老婆想找3P！他崩潰了

小年夜前奪命山難！小雪山大崩壁「男墜崖亡」

大樂透1億一注獨得　獎落桃園楊梅

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

楊梅休息站自撞起火釀2亡　目擊者：想救大人也來不及

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面