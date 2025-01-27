年後轉職先看這篇！面試自我介紹有4地雷　別出心裁表達法才能被記住

▲面試時如何表達自己決定成敗關鍵。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

想在年後轉職，面試時如何表達自己決定成敗關鍵。許多人在重要時刻卡關，「面試官問了三次，我還是無法清楚表達重點」、「準備了一晚的自我介紹，開口卻詞不達意」，想引起面試官注意，只有講得不一樣才能被記住，事先沙盤演練很重要，《一聽就懂的邏輯表達力：從面試、開會、簡報到人脈經營，26堂全方位職場說話課》提供千萬不要犯的地雷區以及高效率表達方式，讓你在面試中自信展現最佳風采。

「表達的關鍵，不在於你想說什麼，而是如何讓對方聽懂！」這是中國傳媒大學播音主持藝術學院教授宋曉陽20年教學與職場培訓經驗的核心觀察，作為蘋果、三星、字節跳動等多家國際企業的指定表達專家，觀察到大多數人面試時常犯一念到底、惜字如金、滔滔不絕、自我中心等4大地雷，忽略了一個重要問題，我們總是專注於自己的話語內容，卻未考慮對方能否真正理解。

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宋曉陽在書中以系統性分析表達的邏輯，從瞭解型、思辨型、情感型到演說型四大表達類型，提供適用於多種情境的高效溝通策略。

瞭解型表達：著重資訊清晰傳達，力求對方完全理解，常用簡潔明瞭的語言、圖表等輔助工具，例如「我的名字是張三，是一位經驗豐富的軟體工程師，專精於Python和Java開發」簡單明瞭的確保訊息被準確接收。

思辨型表達:：強調邏輯推理和證據支持，運用分析、比較、歸納等方法，呈現多角度觀點，引導對方理性思考，最終達成共識或得出結論，例如直接清楚的說「雖然我的學歷不是頂尖的，但我相信我的實務經驗和學習能力能彌補這方面的不足」。

情感型表達：注重情緒的傳遞和共鳴，運用生動的語言、真誠的態度，觸動對方的情感，建立信任和連結，目標是產生情感上的理解和認同，例如「我熱愛程式設計，享受解決複雜問題的過程，這份熱情驅使我持續學習和進步。」

演說型表達： 旨在影響聽眾，運用感染力強的語言、肢體動作和技巧，激勵、鼓舞或說服聽眾，目標是號召行動或改變觀點，具有較強的煽動性，例如「我相信我的能力和熱情能為貴公司帶來價值，期待與各位合作！」掌握以上重點讓你在短時間內就能擬好講稿，就不會緊張到不知道說什麼了。