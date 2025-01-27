新北街友低溫路倒　吃豬血糕又噎住！警用哈姆立克法救命

▲新莊警用哈姆立克法救起李姓老翁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區後港一路一名70歲李姓老翁1月間倒臥街頭，因低溫而顫抖不已，被警方帶回派出所安置，不料老翁因先前食用豬血糕噎住，突發急促呼吸並全身抽搐。福營派出所巡佐陳建勳冷靜施以哈姆立克法成功救回，並協助送醫安置，避免了一場悲劇發生。

當天下午5時許，福營派出所接獲報案，指後港一路有一名男子倒臥街旁。巡佐陳建勳與警員何柏林趕到現場，發現老翁穿著單薄，顫抖不止，疑似因低溫失溫。警方將其扶上巡邏車帶回派出所，並聯絡新北市街友外展服務中心協助安置。

老翁進入派出所後，員警細心將暖扇移到他身邊協助保暖。然而，老翁突然急促呼吸，並伴隨抽搐、翻白眼等症狀。員警回憶老翁稍早食用過豬血糕，懷疑噎住氣管。陳建勳巡佐立即施以哈姆立克法，其餘同仁迅速配合撥打119、準備AED等應急措施，終將老翁從危機中救回。

老翁在警方救護後逐漸恢復正常呼吸，意識清楚，但員警不敢掉以輕心，守護至救護車抵達，隨後送往衛生福利部台北醫院進一步檢查治療。老翁健康狀況穩定後，轉交街友外展服務中心妥善安置。

新莊警方表示，寒冬期間會配合相關單位啟動低溫關懷機制，積極探視街友並提供保暖物資。福營派出所所長也讚揚巡佐陳建勳的專業應變，強調警方會持續守護市民安全，民眾若遇緊急情況，可隨時撥打110或119尋求協助。

▼救護人員到派出所協助老翁就醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）