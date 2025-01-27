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「投資詐騙」太猖獗！北市去年前11月2600件　財損43.3億

▲新台幣、運彩、投注。（圖／何昱奇提供）

▲北市警局統計出詐騙前5大類，第一名依舊是投資型詐騙。（圖／何昱奇提供）

記者邱中岳／台北報導

全國詐欺案件不斷攀升，從假檢警、戀愛詐騙、假網拍以及詐騙投資，尤其詐騙投資影響民眾甚鉅，許多人將畢生心血孤注一擲，但最後卻落得血本無歸，北市警方統計，2024年前11個月就發生8954件詐欺案件，6177人被逮。

上述8954件詐欺案，民眾財產損失達59.59億元，比起2023年間發生的3564件多出5390件，但2023年被詐騙金額約11.37億元，去年前11個月就大幅增加48.22億元。

至於詐欺案件的前5大手法以及財損金額，第五名是假愛情交友，發生367件，損失金額9533萬元；第四是到ATM解除分期付款，有735件，損失金額達1.1億元。

第三是一般購物詐欺，共計發生1291件，損失金額達1.5億元；第二是假網路拍賣，共計有1608件，損失金額則為9805萬；第一是投資型詐騙，共計有2604件，造成民眾損失43.3億元。

警方發現，現行被詐騙的民眾多為高知識、高學歷分子，無法接受警員、銀行行員的勸阻，詐騙集團也會自行研發證券、投顧公司的網路介面，以致於民眾無法認定其真偽，上當機會就相對變高。

警方強調，2024年共計配合警政署執行4次全國同步打擊詐欺行動，另外還有北市自行辦理的3次，主要都是針對詐騙集團進行打擊，另外，向上溯源追查詐騙集團幕後首腦，將詐騙集團一掃而空，避免有更多被害人受騙上當。

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