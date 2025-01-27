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重案回顧／神岡桶屍死狀曝！布條綁成木乃伊　再套塑膠袋+水泥封屍

▲▼台中桶屍案女嫌昨晚遭到收押，跟死者身份確定是一大原因。（圖／ETtoday資料照）

▲台中蔡姓酒店紅牌狠心殺害男友，還將遺體塞進橘色塑膠桶內，再用水泥封屍。（圖／ETtoday資料照）

記者陳韻如／整理報導

台中一名蔡姓酒店小姐與陳姓男友有借貸糾紛，竟狠心將人殺害後，裝進橘色大塑膠桶內用水泥封屍，再棄置於神岡一間廢棄工廠內。直到工廠二房東上門整理後，驚見水泥內有一隻戴錶的男性左手，才揭開這起可怕的桶屍案。而驚警方勘驗，死者被布條包裹，如木乃伊狀被塞進桶內，被發現時屍體早已面目全非且已蠟化，死狀相當悽慘。

這起案件發生在2022年10月26日，工廠的林姓二房東前往整理雜物時，發現裡頭有一個大型的橘色塑膠桶，裡面還有水泥等，他為了要整理，因此將水泥撬開，不料卻赫見一隻人手，嚇得他立刻報警。

▲▼台中桶屍女嫌起底，蔡女很會作菜，常帶酒客回家煮飯吃。（圖／ETtoday資料照）

檢警後續到場相驗，現場惡臭撲鼻，眾人後來合力將塑膠桶推倒，整個桶屍才逐漸現形。據悉，死者的遺體被布條包裹，外層再包裹塑膠袋，最後被丟進大型的橘色塑膠桶內，最後在鋪上水泥蓋住，被發現時早已面目全非且已蠟化，僅背後露出模糊刺青，死狀相當悽慘。

據悉，死者後經DNA檢驗，確認為2019年通報失蹤的陳姓男子，而其蔡姓女友過去曾向林姓二房東承租發現桶屍的廠房，後來因欠租兩年而搬走，此外在發現桶屍的半年前，蔡女曾與陳男到台中一間摩鐵過夜，不料陳男卻從此人間蒸發，檢警因此認為蔡女涉嫌重大。

▲▼神岡桶屍案兇手，紅牌酒女蔡嘉樺。（圖／資料照）

▲神岡桶屍案兇手，蔡姓紅牌酒女。（圖／資料照）

不過，蔡女始終否認殺害陳男，但因其與陳男有借貸糾紛，再加上她曾冒用陳男身分傳訊息給陳男女兒，所有證據都證明她狠心犯案，蔡女最終遭法官判刑27年半。

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