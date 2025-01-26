獨／台中男摩鐵泡澡猝死！同行女見狀嚇壞　「汽旅街」3個月兩起

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區一間摩鐵昨（25）日23時許發生死亡案件，一名黃男疑在泡澡時不明原因昏倒，倒臥在浴缸內，被發現時已經無呼吸心跳，被緊急送醫搶救仍宣告不治。該路段附近有多家摩鐵，去年11月另一間摩鐵才有一名歐女陳屍房內，當時被搜出喪屍煙彈，同行張男被列過失致死被告。

▲台中市一間摩鐵昨晚23時許傳出死亡案。（圖／記者許權毅攝）



第五警分局初步回應，黃男（70歲）經救護人員送往中國附醫急救後，仍不治死亡，鑑識小組進入屋內勘驗，初判並無外力介入痕跡，初步檢視死者遺體並無外傷，疑似有心臟相關疾病，確切死亡原因仍待相驗釐清。另外，初步檢視，屋內並未發現毒品或是違禁品等物。

▲▼轄區員警接獲119轉報，派遣員警到場調查。（圖／記者許權毅攝）



據了解，黃男被發現時，人是在浴缸內泡澡，同行女家屬見人疑似無呼吸心跳，嚇得也不敢上前查看，馬上打給櫃檯人員求救，再由轄區消防分隊與專責救護隊到場處理，赫然發現黃男已經呈現OHCA，轉報警方，約6名員警到場處理。

▲▼警方清查屋內並無毒品或違禁品，救護人員趕緊將人送醫搶救。（圖／記者許權毅攝）



去年11月14日，附近另一間摩鐵也傳出命案，歐女、張男當日開車進入摩鐵，張男自稱歐女是朋友的前妻，是為了「喬債」才一同前往，原先只選擇「休息」，後來又改成入住一日，原本預計隔天上午退房，但張凌晨3時許曾外出，自稱是到不遠的住處並買早餐，5時才又返回摩鐵，就發現歐女已經身體冰冷，陳屍房內。

不過警方後續在歐女包包內，發現有依托咪酯（喪屍煙彈），檢方複訊後，發現張有犯罪重大嫌疑，改列為被告，依過失致死罪嫌諭知1萬元交保。

▲去年11月，一名歐女被發現陳屍附近另間摩鐵，同行「黑豹哥」被列過失致死罪被告。（圖／記者許權毅攝）