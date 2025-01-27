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拆彈專家！台中童綜合急診拉升OHCA患者救活率至5成

▲▼台中童綜合急診團隊有如拆彈專家，無生命跡象患者救活率從3成提升至5成。（圖／童綜合醫院提供，下同）

▲台中童綜合急診團隊有如拆彈專家，圖為林鴻宇專科護理師搶救車禍婦人過程。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中童綜合醫院急診部專科護理師林鴻宇，有天休假在家時突然聽到外面「碰」一聲車禍聲響，立即衝出家門，邊跑邊打電話叫救護車，使對昏迷的女機車騎士給予急救，直到救護車到場救援，女騎士後來平安救回一命；院方表示，急診團隊如同第一線的拆彈人員，戰戰兢兢對待每個患者，由於不斷精進及團隊合作，，讓原先到院前沒有呼吸心跳的患者，救活率由原先3成提升到超過5成，深受外界肯定。

急診部專科護理師王惠貞去年初到台南遊玩，碰上1名路倒男子OHCA，她立即進行CPR，因為處置得宜，讓男子恢復呼吸心跳並順利送醫手術治療，預後良好，男子家人更透過臉書尋人表達感謝，醫院得知後也給予表揚。

院方表示，急診團隊如同第一線的拆彈人員，戰戰兢兢對待每個急症患者，因為生命不能重來，不能有絲毫差錯！優秀的急診團隊為了達成任務，只有不斷精進提升專業技術及團隊合作。在紮實的訓練下，醫護人員才能在任何情況下都可以即時判斷、立即處置。

▲▼台中童綜合急診團隊有如拆彈專家，無生命跡象患者救活率從3成提升至5成。（圖／童綜合醫院提供，下同）

▲護理部黃瑞芬主任（左1）與胡靜文副主任（右1）表揚王惠貞專科護理師（左2）與林鴻宇專科護理師（右2）。

例如，急診醫學部醫師高國峯帶領台中市消防局豐原分隊鐘冠傑高級救護員、歐真驊高級救護員、潭子分隊康朝為高級救護員及專責救護隊曾達韋高級救護員等人，6月份參加「2024 IEMSC國際救護競賽」，在全球各地緊急醫療菁英（包括日本、泰國、香港、菲律賓等12支隊伍）環伺下脫穎而出，在重大創傷、插管、DA-CPR及OHCA、地震災害處置等各關卡中，充分展現緊急處置能力，專業救護水準備受肯定，一舉奪下冠軍。

急診部魏智偉主任表示，膽大心細、隨時做出正確的判斷，這就是急診醫護所要具備的特質，時常面臨生死交關時刻，急診團隊能在高壓環境下保有熱忱與專業，是因為醫院不斷提供經驗傳承與學習。

急診部為了提升急救品質和效率，從2023年7月開始，進行醫護人員的急救模擬訓練及定期測驗，以秒來計算每一個急救環節，讓原先到院前沒有呼吸心跳的非創傷患者，救活率由原先3成提升到超過5成。急診團隊與其他科別也能合作無間，不斷強化急重症治療的實力，無論醫師或護理師皆能臨危不亂，視救人為優先使命。

▲▼台中童綜合急診團隊有如拆彈專家，無生命跡象患者救活率從3成提升至5成。（圖／童綜合醫院提供，下同）

▲急診部高國峯醫師率領台中市消防局高級救護員等團隊，奪得「2024 IEMSC國際救護競賽」冠軍。

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