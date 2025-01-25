台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

▲原PO經過心齋橋，發現有行李箱被放在店家門口，且上面還遺留航班資訊。（圖／翻攝自日本自由行討論區）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友22日發文爆料，她在大阪心齋橋觀光時，發現有台灣人把不要的行李箱丟棄在商家門口，連個資都還沒撕掉，便貼上「無料（免費）take free」字條，根本是變相造成店家困擾。不過，當事人女兒看到PO文後澄清，他們沒有胡亂丟棄行李箱，是店家承諾幫忙回收，不料卻直接擺在門口贈送。

原PO日前在臉書社團「日本自由行討論區」貼出照片，從中可見一個灰色行李箱被貼上紙條，上面寫著「無料（免費）take free」的字樣。由於行李箱還貼有台灣旅客的航班資訊，因此原PO認為是台灣遊客隨意遺棄，忍不住在貼文痛批「請大家要當個有水準的觀光客好嗎？」

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貼文一出，引發網友撻伐。不過，事隔2天，原PO更新貼文，公布當事人女兒私訊內容。對方表示，他們當天一到日本，發現行李箱輪子壞掉，馬上到心齋橋買新的行李箱，當時店家承諾會協助回收，不料他們現在看到原PO貼文，才驚覺店家直接將壞掉的行李箱丟到店外「免費贈送」，甚至流出他們的個資。

為了避免重新發文沒被注意到，原PO選擇更新貼文，並在文中道歉，「抱歉造成大家誤會，也很抱歉造成當事人及家人困擾，但也覺得店家這樣行為很不好，沒有幫客人處理個資部分，直接擺在街頭...所以在這邊澄清更新。」

▼行李箱主人私訊解釋來龍去脈。（圖／翻攝自日本自由行討論區）

▼完整原文。（圖／翻攝自日本自由行討論區）