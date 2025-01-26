水果上貼紙是為「遮瑕疵」？老闆娘曝2功用：在產地就貼好了

▲不少民眾認為水果上的貼紙，是為了遮蓋損傷。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

民眾平時清洗水果準備切開時，經常都會發現水果上的貼紙撕下來後，貼紙下方竟有損傷，讓不少人懷疑水果上的標籤貼紙，就是為了要遮住瑕疵。對此一名水果行老闆娘「小麥」指出，水果上的貼紙是為了方便店員分辨水果等級和種類，並不是為了遮掩損傷；小麥也建議民眾，在購買水果時，可盡量挑選貼紙在正常位置的水果。

一名水果行老闆娘「小麥」日前在IG分享關於水果的冷知識，小麥表示，許多顧客都誤會水果上的標籤貼紙，是店家為了遮掩水果表面的損傷而貼的，但事實上有些水果從產地進口時，就已經貼好貼紙了。

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小麥指出水果店在進貨時，並不會特別把貼紙撕開檢查下方有無損傷，頂多看外觀有沒有問題，小麥也表示他們到市場進貨時，會盡量挑選貼紙貼在正常位置的水果。小麥補充道，水果表面上的貼紙，其實是為了方便店員辨認，例如以門市有兩種橘子，貼上標籤貼紙後，店員在結帳時就能快速辨別橘子的等級和種類。

短片引起熱議，留言中有不少網友直呼，去水果行撕開水果上的貼紙，幾乎都有損傷，才會一直誤以為是遮蓋瑕疵用，「很常買回家後發現貼紙下方爛掉」、「幾乎撕開都有耶！ㄧ度以為貼紙是用來貼損傷的」、「上次買回來也是撕開貼紙的位子爛掉。」更有網友表示「我小時候在水果店打工，其中1個工作就是貼貼紙在水果瑕疵的地方」。

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