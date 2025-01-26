新耳機掉水溝！熱心男「跳下去幫撿」1句話超帥　她感動：年前最暖

▲熱心的男子進入水溝幫忙撿耳機。（圖／@crayon_joy授權引用，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「實在是太感動了！」19歲就出道的蕎洢Joy有歌手、演員、模特等多個身分，日前她才剛買的耳機掉進水溝裡面，讓她非常焦急，想不到這時就有位大哥停下車來關心，甚至還整個人進去水溝中，替她撿起來，「這真的是年前最暖心的一件事！」貼文曝光後，不少網友也留言大讚。

蕎洢Joy在Threads帳號「@crayon_joy」上發文表示，她新買的耳機掉進水溝裡面，讓她非常焦急，站在原地求援，結果這時候，就有一個騎著機車的大哥停下來關心，「後來聽到我耳機掉在裡面的時候，直接帥氣把水溝蓋拉起來！」

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蕎洢Joy說，她當時很開心的想要跳下去撿，想不到大哥竟帥氣的說，「沒關係！女孩子不要跳下去，我來就好！」此外，大哥人在水溝裡時，也透露「我幫人家撿過很多次了！」

這席話讓蕎洢Joy非常感動，也很感謝大哥的幫助，她事後本想包紅包給對方，結果「他還帥氣的說，『沒關係！捐出去！』這名大哥幫助過很多像是我這樣不小心的人」。

蕎洢Joy最後也直呼，「這真的是年前最暖心的一件事！」雖然不知道大哥會不會看到她的貼文，但她真的非常感謝，「祝你新的一年平安健康！心想事成！萬事如意」。

貼文曝光後，吸引超過3.8萬人按讚。底下網友也紛紛回應，「好猛喔，超級好心人」、「我男友也幫我做過一樣的事，他超潔癖，居然願意進去，超感動」、「大哥很帥耶！不是誰都願意為別人那麼做，更何況是陌生人」、「耳機超人」。還有網友透露，「這是我好朋友耶，人稱傑森哥」、「是傑森～我朋友我驕傲」。

另有網友分享，「我的AirPods Pro也掉過這個水溝，目前有試過不用打開水溝蓋的辦法，就是把曬衣架拉直拉長上面黏一個磁鐵，可以完全吸起來，只是Pro的角度要抓一下」、「上禮拜剛發生相同的事情，打1999轉環保局，1小時內抵達現場救援！感恩的心」、「我是隔天去拿磁鐵，綁一條線，慢慢吸，吸上來，幸好當時沒有下雨」。

本文經蕎洢Joy授權引用

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