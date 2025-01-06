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一票年輕人「流行改戴有線耳機」　粉專曝原因！網秒懂：超頂

▲耳機,聽音樂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不少人都改回有線耳機，認為不用充電最方便。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

不少苦主遇過，無線耳機掉到馬桶或是水溝的窘境，而知名茶飲粉專直呼，聽說不少年輕人都改回戴有線耳機，原因是因為很復古，文章引爆萬人討論，許多人直呼真的常常把無線耳機弄掉，而有線的優勢就是免充電、掉了不心疼等，「我買了三組藍牙之後決定回歸有線耳機，不用充電就是讚！」

八曜和茶小編在Threads表示，最近意外聽到震驚的事，得知不少年輕人開始流行戴有線耳機，答案是因為很「復古」。

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文章曝光後，引來萬人點頭回應，「已經弄丟兩個AirPods，逼不得已戴有線耳機」、「我喜歡有線，安全感；我女兒無線，用掉很多副耳機」、「戴有線耳機是因為家裡狗狗已經咬壞3副AirPods了」、「耳機會用到一半剩一邊有聲音」、「藍牙耳機一直壞，生氣跑回來用有線的」、「拜託～有線耳機超頂」。

許多網友也點出，有線耳機致勝的原因，「1.有線耳機不用充電、2.有線耳機很難不見、3.麥克風收音比較好，這是我目前想到的優點」、「無線耳機最貴要7、8千塊，到底在貴什麼我不懂，我堅持戴有線的耳機！最讚」、「有線耳機沒有充電問題，更不會有耳朵尺寸不合，某些藍牙耳機不能使用」、「我買了三組藍牙之後決定回歸有線耳機，不用充電就是讚」、「有線耳機真的很方便，尤其是上一首下一首還有講電話」。

但也有網友仍喜歡無線耳機，「最討厭有線耳機，以前每半年要買耳機，因為線很容易斷掉，而且做運動也很不方便」、「經歷過耳機被勾到很煩的時期，上班的時候還是無線方便，手機放在無線充電板上，可以不用拿手機到處走，但音質無線真的無法比」。

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