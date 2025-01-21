快訊／高雄男遭捅死陳屍租屋處　疑毒品糾紛惹禍！相驗結果曝

▲洪姓死者的妹妹（左二）到殯儀館進行相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓區清安街昨（20）天傳出命案，一名洪姓男子（48歲）被發現陳屍在租屋處，身上、頭部有多處不明傷勢，警方在昨天深夜11點多抓到涉嫌行兇的陳姓男子（47歲），也搜出一把兇刀。檢察官今（21）日下午初驗，結果發現死者身上有6處刀傷，推測是是毒品糾紛所致，檢方將在後天進行複驗，確認詳細死因。

楠梓警方是在20日下午15時14分接獲通報，一名陳姓男子向警方報案表示，自己在楠梓區清安街發現朋友死在租屋內，警方立刻前往調查。死者是洪姓男子，屋內不但血跡斑斑還有腳印，同時死亡時間應該超過1天以上，案情並不單純。

▲洪姓死者的舅舅（右一）到殯儀館進行相驗。（圖／記者陳宏瑞攝）

報案人向警方報案時，表示死者是自己朋友，18日有約卻一直聯絡不上，所以20日才會來到租屋處查看，這才發現朋友的租屋大門沒有鎖上，而且透過門縫查看發現他就倒臥在屋內，現場疑似有血跡，所以才趕緊打電話報警。警方調閱監視器之後，鎖定一名陳姓男子涉有重嫌，20日晚間11點10分在仁武將陳男逮捕，不過詳細犯案原因以及行兇手法，警方還在釐清當中。

橋頭地檢署今日下午在市立殯儀館進行初驗，洪姓死者的妹妹和舅舅到場，對於案情死因不願多談。據了解，洪姓死者和陳姓兇嫌都有毒品前科，洪男目前擔任清潔臨時工，檢察官周韋志初驗後，發現死者身上有6處刀傷，推測雙方可能是毒品糾紛所致。