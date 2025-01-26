台南東山9起地震均屬崙後斷層　專家示警：具有大地震潛勢

▲前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋示警，台南東山地震均屬崙後斷層，具大地震潛勢。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

台南昨天又出現多起規模5以上餘震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋今（26）日表示，連日南台灣地震多為0121嘉義大埔的餘震系列，但根據觀測，原本餘震多發生在口宵里斷層，昨晚餘震則集中在崙後斷層，該斷層過去地震活動並不明顯，鮮少人注意，卻具有極高的應變率，具相當高的大地震潛勢，值得關注。

台南昨晚19時49分發生芮氏規模5.7地震，地震深度7.7公里，緊接著在19時50分又發生芮氏規模4.8地震，地震深度6.8公里。中央氣象署表示，晚間這2起地震均屬於0121嘉義大埔的餘震。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭鎧紋表示，昨天顯著有感地震有4個、小區域地震有11個，總計15個地震，其中有9個地震集中發生在台南東山、4個在台南楠西、1個花蓮近海、1個東部海域。他指出，4個發生在台南楠西的地震均在口宵里斷層上，屬0121嘉義大埔規模6.4地震的餘震，而9起發生在台南東山的地震則與崙後斷層有關。

郭鎧紋進一步指出，昨晚9起地震均發生在台南東山，均與崙後斷層有關；由於崙後斷層非活動斷層，過去地震活動並不顯著，卻具有極高的應變率，此結果顯示斷層正處於無震滑移（aseismic slip），同時暗示地殼應變在斷層一帶快速累積，具有相當高的大地震潛勢，應密切監測和研究。