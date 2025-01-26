最強蜜大腿！　她1分鐘「夾爆5顆西瓜」創金氏世界紀錄

▲多安在1分鐘內用大腿夾破5顆西瓜創下金氏世界紀錄。（圖／翻攝自Instagram／@strongestdietitian）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其一名女子去年挑戰用大腿在一分鐘內夾破5顆西瓜，最終成功打破金氏世界紀錄，而近來金氏世界紀錄官方也公布了當時的比賽畫面，女子也開心地表示，期待未來能再打破更多紀錄。

Most watermelons crushed with the thighs in one minute (female) - 5 achieved by Gözde Doğan ???????? pic.twitter.com/X6jyAJQCGi — Guinness World Records (@GWR) January 17, 2025

綜合外媒報導，來自土耳其的多安（Gözde Doğan）去年挑戰用大腿「夾破西瓜」，結果最終在短短一分鐘內成功夾破5顆西瓜，創下金氏世界紀錄。從官方公布的影片可以看到，多安坐在兩排西瓜之間，將每個西瓜放在大腿間夾碎，且每次壓碎西瓜後，會用毛巾擦乾大腿，然後繼續下一個挑戰。

多安打破紀錄後在Instagram發文表示，「金氏世界紀錄！現在我的名字登上世界紀錄！能在1分鐘內完成這件事並不像看起來那麼簡單，但當我收到邀請時，我就知道這項紀錄一定屬於我！用這雙可以深蹲超過180磅（約82公斤）的腿壓碎了這些西瓜。」

多安也說，身為土耳其最強壯的女人，她非常期待能再刷新更多紀錄。