最強蜜大腿！　她1分鐘「夾爆5顆西瓜」創金氏世界紀錄

▲多安在1分鐘內用大腿夾破5顆西瓜創下金氏世界紀錄。(圖/翻攝自Instagram/@strongestdietitian)



記者張方瑀/綜合報導

土耳其一名女子去年挑戰用大腿在一分鐘內夾破5顆西瓜,最終成功打破金氏世界紀錄,而近來金氏世界紀錄官方也公布了當時的比賽畫面,女子也開心地表示,期待未來能再打破更多紀錄。

Most watermelons crushed with the thighs in one minute (female) - 5 achieved by Gözde Doğan ???????? pic.twitter.com/X6jyAJQCGi