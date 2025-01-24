土耳其渡假飯店大火！25歲女逃命前「和父親視訊」　跳12樓身亡

▲女子和父親視訊後身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

土耳其Grand Kartal飯店夜間發生大火，造成79人死亡，數十人受傷，其中包含25歲女子塞芙瓦爾(Sevval Sahin)，她在窗台上和父親視訊後，為了逃離大火從12樓跳下不幸身亡。

位於博盧省(Bolu)卡爾塔卡亞(Kartalkaya)滑雪度假區的Grand Kartal飯店，21日凌晨3時30分左右突然傳出大火，事件發生時，共有238名旅客住在飯店中。目擊者表示，火勢在短短半小時內就突然吞噬整棟大樓，有許多住客因為恐慌紛紛跳樓逃生。

▲土耳其滑雪度假飯店大火，目前死亡人數已累計79人。（圖／路透社）

不幸事件造成79人死亡，其中部分死者的身分已經確定，其中包含在飯店工作的25歲女子塞芙瓦爾，事件發生時她在12樓的房間，向父親埃達爾(Erdal Şahin)打了視訊電話，雖然父親試圖安撫她冷靜下來，通話結束後仍跳下12樓。

消防人員抵達現場時，在建築物底層發現了仍有生命跡象的塞芙瓦爾，然而送醫治療後於隔日被宣布身亡，家屬已於日前為她舉行了喪禮。當局目前正在針對火災發生原因進行調查，已拘留11名相關涉案者審問，包含飯店老闆、博盧副市長與代理消防局長等人。