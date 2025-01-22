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若俄烏停火　澤倫斯基：歐洲需派「20萬兵力」保障烏克蘭安全

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲ 澤倫斯基呼籲歐洲提供安全保障。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基21日表示，若俄烏達成停火協議，至少需要20萬名歐洲維和部隊兵力，以防止俄羅斯再次攻擊。他也呼籲歐洲加強自身防禦，成為能夠保障和平與安全的全球性力量，並透露正與美國新任總統川普協商會晤，希望他對快速結束戰爭的承諾能有實質進展。

綜合《路透》及《衛報》，澤倫斯基21日在瑞士達沃斯世界經濟論壇上指出，歐洲需要提供足夠的安全保障，防止未來的俄羅斯威脅，「最低限度是至少20萬，否則就什麼都不是」，而20萬名士兵約相當於整個法國軍隊規模。

他指出，若俄軍整體兵力達到150萬人，而烏軍僅有一半，至少須20萬名士兵才足以防範威脅，且這只是烏克蘭需要的安全保障一部分。

澤倫斯基還提到，基輔極力安排與川普會晤，雙方團隊正安排相關事宜。川普此前反覆強調，他上任後將迅速終止烏俄戰爭，但未提出具體計劃。澤倫斯基明確拒絕接受俄羅斯要求將烏軍規模削減至1/5的條件，「這就是他（普丁）想要的，而我們不會允許這種情況發生。」

澤倫斯基在演說中提到，歐洲必須成為強大的的全球性力量，可保障自身與他人的和平與安全。他表示，歐洲對美國影響力正在減弱，因美國認為歐洲對安全的貢獻不足，強調歐洲需制定統一的安全與防務政策，「我們需要團結起來，歐洲需要學會如何把自己顧好，讓世界無法忽視我們。」

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