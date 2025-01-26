　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

農曆新春即將到來，依照每年的經驗，國道都會因龐大車流，降低整體行車速度。（示意圖，本刊資料照）

▲依照每年的經驗，農曆春節國道都會因龐大車流，降低整體行車速度。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

農曆春節連假進入第二天，不少人都有從北部南下的需求。日前就有一名網友詢問大家，春節連假期間開車南下的最佳時機，因為他曾經有一次連假開車花了８小時，讓他超崩潰。該篇po文曝光後，吸引多人湧入留言討論，有鄉民則分享親身經驗，「有一次除夕晚上八點開，一路大順暢」。

一名網友在PTT以「春節連假哪天南下不會塞車」為題發文，表示今年過年他要從台北開車到高雄，但他從未在春節期間開車南下，不知道該選擇25日、26日或是27日出發比較不會塞車。原PO提到，他曾經在某次連假開車，「之前有一次忘記啥連假，一共開了8小時差點死掉」，因此特別上網徵詢網友意見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發熱烈討論，有許多鄉民跑來留言，大多都推薦除夕28日晚上南下，「有一次除夕晚上八點開，一路大順暢」、「除夕，你大約五點出門，可能10點前就到高雄了」、「除夕飯開始吃的時候 大家都在飯桌上 最不塞」、「除夕吃個飯，晚上八點前出門，應該很順，但不要等到半夜」、「這種除夕在週二的南下都不太會塞啦~重點是回程北上」。


更多鏡週刊報導
9天春節連假疏運措施曝光　高公局曝用路人建議出發時間
出國注意！春節9天連假6大尖峰時刻曝光　桃機籲提前3小時報到
春節出國玩注意了！忘1事恐被限制出境　國稅局2招解決

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／痛失外公　林葉亭兒邱以太哀働回應
快訊／林葉亭心痛發聲！
快訊／林葉亭現場認屍　與家人互擁爆哭
4死4傷名單曝　電商夫妻返鄉過年遇劫
薔薔隱藏人脈太狂！　尾牙竟有「總統府大咖」到場
曾困維冠61小時！　「思樂冰妹妹」現身災區

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

年前賠慘了！ 高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫

奴才調皮把手塞進貓懷裡　牠順勢當抱枕狂蹭繼續睡

寒流來沒熱水be like：#車銀優

兒子抓周選警槍來回撿起　警察父母崩潰：不要這個

過年前賠慘了！高雄婦騎車沒看路撞「移動豪宅」麥拉倫　畫面曝光

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

一進男廁「不會直接看到小便斗」　網讚爆：很支持這樣的改變

家庭號鮮奶「狂外漏」！苦主曝冰箱慘照　內行授訣竅：放心給它倒

過年走春「3生肖忌穿紅色」！　改穿這顏色財運UP

下午變天！寒流來襲北部下探7度　今明高山有降雪機會

高雄吉伊卡哇「是台灣人做的」　公公凌晨載去！網見4字亮點讚可愛

初見面就點3千元龍蝦　工程師受夠被當ATM：有愛吃滷肉飯的女生？

春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

2025年12星座工作升遷運！處女座是大進步的一年！挖角、選拔也有可能

快訊／11縣市低溫特報！清晨寒流影響　急凍跌破10度

桃園男酒後如廁跌落3米深邊坡　警消架梯拉繩索救援

嘆柯建銘搞罷免「為當立法院長」　葉元之：放過大家好過年吧

落實多元服務福利社區化　雲林虎尾中溪活動中心重建動土

盤點5女星伴娘穿搭！劉品言「穿西裝」寓意超感人　小優比新娘還辣

窗邊就是維多利亞港景！18樓高空俯瞰城市燈火　香港蠔酒吧開箱

天龍國撿便宜！　399萬買萬華套房「10分鐘走到捷運站」

一圖看懂汽車儀表燈號！　行駛中「油罐亮起」快停車

快訊／綠褲女闖鐵軌畫面曝！台鐵潭子至栗林站一度慢速行駛

年夜飯吃不完更浪費！　營養師推「採買年貨6技巧」

全台失智人口達35萬！　防走失「3不6要」切記

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！　07：38地震

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

少見的強度！寒流暴跌溫溼雨變天探6°C

嘉南連震「往西邊跑」！　學者示警曾文水庫地區：恐有更大地震

快訊／10級強風要來了　今寒流大降溫「雨最多」地區曝

正妹業務第一次見！經理吃完飯「飯店大戰2回合」

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

「犯太歲」是什麼意思？　2025蛇年4生肖要注意

寒流來襲全台凍3天！北部最低溫剩6度

台南多起地震　初判為21日餘震

統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／父失聯11天陳屍私人庭院水池　林葉亭現場崩潰

網購電商夫妻楊梅休息站自撞　2死6傷

快訊／國家警報響！　07：38地震

楊梅休息站2死6傷　死傷名單曝

即／台南震後　00:10屏東三地門5.3地震

即／林葉亭父親失蹤11天　至善路某民宅水池發現男屍

電動車自撞瞬間起火！目擊者哽咽還原

電動車一家8人自撞2死　27秒影片曝

台南連續地震「國中圍牆倒塌」　民宅受損

快訊／全台有感！07：38台南規模5.7地震　最大震度4級

楊梅休息站電動車自撞4死！　估用「三元鋰電池」出事秒燒沒時間跑

台灣南部00：10地牛翻身！多地區有感

台南、屏東一晚接連規模5.7、5.3地震　氣象署回應了

林葉亭今凌晨才淚喊「爸趕快回家！」9小時後尋獲遺體

30元買12元蔬菜找多少錢？　數學題難倒小學生：不是18元

更多

最夯影音

更多

楊梅休息站電動車超載「自撞起火」　目擊者：想救大人也來不及

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD

謝盈萱尾牙抽走最大獎 Lulu崩潰「衝上台大鬧」XD

行人過馬路遭重機擦撞「刷卡」 超暖駕駛見她不敢過幫擋車

楊梅休息站車禍畫面曝光　電動車自撞「全面燃燒」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面