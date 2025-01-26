春節哪天南下最不塞車？眾人狂推「這時間」：一路大順暢

▲依照每年的經驗，農曆春節國道都會因龐大車流，降低整體行車速度。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

農曆春節連假進入第二天，不少人都有從北部南下的需求。日前就有一名網友詢問大家，春節連假期間開車南下的最佳時機，因為他曾經有一次連假開車花了８小時，讓他超崩潰。該篇po文曝光後，吸引多人湧入留言討論，有鄉民則分享親身經驗，「有一次除夕晚上八點開，一路大順暢」。

一名網友在PTT以「春節連假哪天南下不會塞車」為題發文，表示今年過年他要從台北開車到高雄，但他從未在春節期間開車南下，不知道該選擇25日、26日或是27日出發比較不會塞車。原PO提到，他曾經在某次連假開車，「之前有一次忘記啥連假，一共開了8小時差點死掉」，因此特別上網徵詢網友意見。

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貼文引發熱烈討論，有許多鄉民跑來留言，大多都推薦除夕28日晚上南下，「有一次除夕晚上八點開，一路大順暢」、「除夕，你大約五點出門，可能10點前就到高雄了」、「除夕飯開始吃的時候 大家都在飯桌上 最不塞」、「除夕吃個飯，晚上八點前出門，應該很順，但不要等到半夜」、「這種除夕在週二的南下都不太會塞啦~重點是回程北上」。



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