職業軍人酗酒、賭博還家暴　臥榻病床親兒拒扶養...下場慘曝

▲職業軍人酗酒、賭博還對親人家暴，獨生子接到官方要求支付護理之家費用後，訴訟獲法官同意免除扶養義務。（圖／記者楊永盛攝、資料照，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名56歲鍾姓男子，早年擔任職業軍人時，染上酗酒和賭博惡習，離婚後對獨生子幾乎不聞不問，甚至對自己父母、妻子和兒子家暴，後來鍾男因故提前退伍，近來因病被安置到護理之家，苗栗縣政府依法要求獨生子負擔安置費用。兒子想起年幼的悲慘遭遇，決定打官司免除扶養義務；法官調查後認定兒子所言屬實，判決同意免除扶養義務，父親只能在護理之家孤獨終老。

鍾姓男子說，父親早年是職業軍人，卻因愛喝酒、賭博而積欠高利貸，家庭重擔幾乎都由母親承擔，母親直到1995年才毅然離婚，他原本跟外公同住照顧，國小2年級被祖父母帶回苗栗照顧，生活費和教育費都由祖父母負擔，而此時父親因故丟掉工作返家居住。

鍾男指控，父親失業返家時脾氣更加暴躁，時常對他、祖父母家庭暴力，甚至因違反保護令被法院判刑5個月，對他自幼身心造成莫大傷害及陰影，等到小學畢業後，即由母親帶回扶養，父親直到他成年都未曾有任何聯繫，或是支付扶養費，原本早已打算老死不相往來，直到月前接獲苗栗縣社會處通知，指父親因病入住進苗栗縣頭份市的崇仁護理之家，並要求鍾男需以子女身份負擔安置費用。

鍾男向法官提出母親聲明書、保護令、判決書等佐證，證實父親早年對祖父母（已往生）和他的傷害有多麼深；在護理之家的鍾父可能自知虧欠家人，並未出庭為自己辯解，僅具狀陳述：對於減輕或免除扶養義務，由法官裁定，無異議。

法官調查，鍾父現年56歲，現因健康狀況不佳，無謀生能力，近2年所得均為新臺幣0元，名下無財產，認定鍾父以其現有財產不能維持生活，自有受扶養的權利，獨生子現已成年，應對父親負扶養義務，但考量早年他行為脫序，對於年邁父母和幼兒家暴，積極侵害兒子身心健全成長，更未對兒子善盡保護教養責任，已達民法第1118條之1 第2項所稱情節重大之程度，故原告請求免除對父親的扶養義務，實屬有據，應予准許。