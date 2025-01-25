醉男半夜闖房！人妻嚇到「每天打鎮定劑」　飯店認了：誤給萬能卡

▲醉男半夜闖房，女子嚇出病。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



圖文／CTWANT

大陸近日有網友發文爆料，她的朋友小夢（化名）和丈夫入住宜興雲熙酒店，深夜遭1名陌生醉酒男子打開門。小夢驚嚇過度，確診急性壓力反應，每天都需要打鎮定劑，而酒店方一直未道歉、賠償。對此，小夢的丈夫陳先生表示，事發當晚已報警，妻子目前還在醫院治療。

《揚子晚報》報導，陳男指出，他和妻子都是南通人，2人6日到宜興遊玩，在旅遊平台預訂了宜興雲熙酒店，並於下午6時左右辦理入住。次日淩晨1點半左右，2人處於睡眠狀態，迷迷糊糊聽見房門開了，「她喊我，說有人進來了，我就起身出去了。」

陳男回憶，當時他看到陌生男子正準備開對面的房門，明顯是醉酒狀態，「我問他怎麽有這個卡可以打開我的房門，他說不知道，前台給的」，於是自己立即致電前台，對方承認是自己的疏忽，給了對方一張萬能卡，「當時我妻子站在旁邊，渾身發抖，雙手發白出汗，臉色發青。我要求酒店經理帶我妻子去醫院，他說等你們睡醒，明天下午再去。人都這樣了，我還睡得著嗎？」

隨後，陳先生帶著妻子去宜興市人民醫院，「急診醫生給她打了鎮定劑和止吐針，讓她先好好休息。」人夫提到，隨後幾天，妻子的身心狀況都很差，回家後確診急性壓力反應，目前還在醫院治療，「她每天睡得很少，也不吃飯，整個人恍恍惚惚的，每天都要打鎮定劑。18號那天她還要尋短見，嘴裡說著胡話。」

陳先生說，事發當晚他就報警了，「警方讓我們雙方協商處理」，此後他多次找酒店方要說法，對方一直推拖，「他們讓我找旅遊平台，他們在平台買了保險，讓我有事去找平台。」經過旅遊平台溝通，酒店方願意賠償人民幣3000元。對此，人夫不能接受，「我妻子在醫院住了10幾天，已經花了3萬多元。他們起碼要賠償醫藥費、誤工費、精神損失費，共計5、6萬元。」

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