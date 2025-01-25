善心住持想蓋育幼院　超狠詐團誆「投資虛幣免募款」騙走4100萬

▲南部一名廟寺住持遭詐騙4100萬元。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

南部地區一名廟寺住持為了籌措育幼院經費，掉入詐騙集團陷阱，被以投資股市及虛擬貨幣名義騙走4100萬元，屏東縣佛教會理事長見引法師1月12日在屏東縣政府舉辦歲末年終祈福法會以該案例開示，提醒在場僧眾不要有貪念，以免被騙，進行反詐騙宣導。

當時也在場的屏東縣警察局長戴台㨗表示，屏東縣並沒有接獲該住持的報案，不過警方主動跨區關切後，證實確有南部地區一間廟寺的住持，被詐團以假投資手法詐騙，被騙走4100萬元，其中包括住持自己的2000萬元，以及向朋友募資而來的2100萬元。

▲屏東縣政府警察局刑警大隊反詐騙宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣佛教會理事長釋見引法師在該祈福法會以此案例做開示；見引法師表示，詐騙的手法相當多樣化，由於出家僧眾很少接觸外界，也比較善良、單純，所以很容易受騙，南部地區有一名住持因為想設立一家育幼院照顧貧苦無依的兒童，但因經費不足，心中一直掛念，因此掉入詐騙集團陷阱，以話術誘騙該住持把資金投入股市、虛擬貨，騙稱可以很快就賺到錢，不需要再向外界募款，讓住持誤信後將4100萬元全數投資了，結果全被騙走，釋見引提醒僧眾，不能因為出於善心而產生了貪念，一定要把持本心。

據悉，該間廟寺在南部，這位住持先後匯款3次，被騙走4100萬元，而根據內政部警政署「打詐儀錶板」統計，113年全國發生詐騙案225,896件，財損1,332億250萬2,547元。