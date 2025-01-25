竹東爆槍戰！樓下店員見5煞上樓「急疏散客人」　孩見斷掌嚇到狂吐

▲竹東鎮發生黑幫火併事件，釀成1死5傷。（圖／翻攝畫面）



文／CTWANT

新竹縣竹東鎮北興路二段發生重大槍擊案，造成6人送醫、其中1死1命危。新竹縣刑警大隊長李奇勳表示，警方目前已鎖定1輛疑似作案車輛，共5名身分不明男子。至於是否為幫派尋仇，警方還在查證。警方還指出，樓下飲料店店員見到作案車輛上多人來勢洶洶的衝上樓，雖不能確定對方是否帶有槍械，但「直覺不對」疏散了店內的客人與兒童。

這起事件發生於今（24）日下午5時左右，新竹縣竹東鎮北興路二段一間飲料批發店樓上。警方指出，由於事件發生在傍晚，當時仍有多名店員在店內。他們見到1輛白色自小客車臨停在店門前後，車上隨即走下多名身穿帽T、面戴口罩的人士「氣勢洶洶」的衝上2樓。店員雖看不出對方身上是否有攜帶槍械，但因「直覺不對」，因此立即疏散店內的客戶與孩童到一旁的檳榔攤，不久就聽到槍響。

刑警大隊長李奇勳還指出，這5名身分不明人士開槍、持刀行兇時間僅5分鐘左右，衝突前也沒有談判，具體事發原因還有待釐清。目前警方已掌握作案車輛逃逸方向，正調閱相關路口、店面監視器過濾中。

警方指出，現場傷者至少6名，所有人皆有竹東「三環幫」背景，受到不同程度槍傷和刀傷，包括50多歲男性腹部槍傷，40多歲男性重傷，51歲男性手腳刀傷，44歲男性雙腿、左肩以及背部刀傷，40多歲男性左腿及腳踝刀傷。除了40多歲重傷男子，其他人均意識清楚送醫。但該名重傷男子不僅中槍，右手掌還被砍斷，當場失去生命跡象，被緊急送醫搶救。現場有小孩目睹這驚悚一幕，嚇到不斷嘔吐。

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