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竹東黑道火併「董事長斷掌亡」！三環幫背景曝　創幫元老也遭槍殺

記者黃彥傑、閔文昱／新竹報導 

新竹縣竹東鎮今（24日）下午傳出當地「三環幫」遭外地黑幫尋仇事件，造成1死5傷，其中死者是三環幫董事長劉憲治。據了解，三環幫在竹東地區相當活躍，除了犯下多起組織犯罪事件外，過去就曾與同為犯罪組織的「天道盟太陽會」發生暴力糾紛，是當地警方積極掃黑對象。

回顧24日下午4時許的槍擊案，有目擊者看到5名戴口罩的蒙面黑衣人到竹東鎮北興路二段一家飲料量販店樓上，隨後爆出槍聲，約莫5分鐘後5名黑衣人便下樓搭車離開。事件共造成6人受傷送醫，其中三環幫董事長劉憲治左腋下及左大腿槍傷，右手掌刀傷斷掌，當場無生命跡象，送醫後宣告不治。

▲▼竹東鎮發生5人遭槍擊、刀傷，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲竹東鎮發生6人遭槍擊、刀傷案件，警方不排除是外地黑幫尋仇。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方目前不排除是黑幫尋仇，主要是「外地」其他黑幫成員，搭乘一台車，蒙面下車後「上樓尋仇」，也懷疑針對竹東鎮當地幫派三環幫，但是確切原因警方正積極了解。新竹地檢署對此次事件高度重視，強調將全力追查真相，並確保民眾的安全。

據了解，三環幫發跡於1960年，地方角頭「賴達」賴增財、「賴皮」賴增基等人在當地廣收幫眾壯大勢力，以暴力討債、恐嚇取財、詐欺、走私等為主要活動，並在1990年代經營賭博電玩業崛起展露頭角，雖然後來以「竹東企業」為耳目，表面上經營正派生意，實際上卻對新竹地區八大行業、地方商家收取保護費；若遇不從者，小弟就會到商家店面潑餿水、砸店方式恐嚇就範。

▲三環幫成員過去就曾涉及多起暴力討債、恐嚇取財等案件。（圖／資料照）

▲三環幫成員過去就曾涉及多起暴力討債、恐嚇取財等案件。圖為警方2016年破獲三環幫「行動隊」設局仙人跳。（圖／資料照，下同）

此外，三環幫也涉及跨國詐騙犯罪，刑事局在2021年透跨國合作，破獲位於東歐國家「蒙特內哥羅」的台灣詐騙機房，該機房以假公安手法，詐騙無知中國人，短短3個月，不法獲利就超過6億元。警方事後追查，發現集團呂姓主嫌就是竹東三環幫角頭，他招募小弟，把機手送到「訓練營」學習詐騙技巧，訓練完再送出國，任務完成就可以回台灣領薪水。

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員，並逮捕角頭綽號河童的呂姓男子。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局國際刑警出動除暴特勤隊攻堅逮捕涉及跨國詐騙案的新竹三環幫成員。（圖／資料照）

不過，由於三環幫老大賴增財曾與天道盟「新太陽會」結盟，捲入新舊太陽會的派系鬥爭，導致他在2001年遭天道盟太陽會殺手陳長齡槍殺，進而引發兩方人馬衝突不斷。太陽會成員就曾在2021年因飲酒起爭執，跑到三環幫的湖口據點開槍、丟水雷，引發當地關注。至於24日發生疑似幫派尋仇案件，是否與太陽會有關，仍需待警方進一步調查。

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