交通違規道安講習「可到民間受託單位上課」　3月起實施

▲3月起違規道安講習可到民間受託單位上課。（圖／公路局台北區監理所提供）

記者李姿慧／台北報導

汽車駕駛人違規一年內記點滿6點，或有酒駕等重大違規，須自費參加道安講習，去年整年度共有19.6萬人參加講習，公路局針對道安講習作業也啟動委外辦理，包括駕訓班、學校和訓練機構等已有46家受託，公路局宣布，3月1日起，違規民眾將自行選擇至受託民間單位接受道路交通安全講習。

為提供民眾更便利的講習上課時間及地點，公路局公告自114年3月1日起違規，需接受講習者，可自由選擇時間、地點至受委託單位完成講習。

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公路局表示，道路交通安全講習係對行為人不當交通認知及偏差行為之矯正，經統計113年已有19萬6,000人接受道路交通安全講習。經公路局統計目前有辦理意願之受託講習單位共計46家，包含駕訓班、學校、訓練機構，預計未來初期約可辦理7成講習人數。

公路局表示，公路局將對有意願辦理道安講習之民營駕訓班、公私立學校、法人或團體，就講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目嚴格審查，並要求講師須定期回訓，並設有課後課程評量、講師授課及教室相關設備滿意度問卷調查，落實把關，以提供民眾優質講習。

為方便民眾辦理線上預約講習，公路局已規劃「道路交通安全講習系統網站」，民眾自114年3月1日起即可透過該講習系統網站查詢受託單位地點、該班情形，自行依自己需求，選擇適合的上課時間及地點預約參加講習。