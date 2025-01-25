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女性醫美後鼻型走鐘　羅東博愛醫院醫師揭示鼻塌原因

▲▼經羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師（下圖）之手，小函在結構式鼻整形手術後不僅鼻子的外觀更加立體，連鼻塞的問題也明顯改善。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲▼經羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師（下圖）之手，小函在結構式鼻整形手術後不僅鼻子的外觀更加立體，連鼻塞的問題也明顯改善。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭的愛美女性小函，因對鼻型不滿意，決定進行醫美隆鼻手術。然而，半年後她發現鼻梁變寬，鼻型走鐘，引起她的強烈不滿。羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師診斷後，發現小函的鼻梁填充物已歪斜，且困擾已久的鼻塞、鼻塌竟是因鼻中隔彎曲所致。

▲▼經羅東博愛醫院耳鼻喉科張家豪醫師（下圖）之手，小函在結構式鼻整形手術後不僅鼻子的外觀更加立體，連鼻塞的問題也明顯改善。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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30歲的小函不僅長期受過敏性鼻炎、單側鼻塞困擾，還曾因被孩子撞到鼻樑導致鼻子受傷。她曾到醫美診所打玻尿酸隆鼻，起初鼻型堅挺美觀，但半年後鼻梁變寬，讓她感到失望。

去（2024）年，小函因鼻塞與過敏嚴重，導致頭痛且影響睡眠品質，於是至羅東博愛醫院耳鼻喉科就醫。張家豪醫師為她詳細檢查後，發現鼻塞原因是鼻中隔往左側彎曲，造成長期左側鼻塞。

張家豪醫師表示，鼻中隔彎曲其實很常見，成因可能為先天發育生成，或後天外力意外所致。輕微彎曲不至於影響鼻功能，但嚴重的鼻中隔彎曲可能造成鼻塞、影響鼻竇功能而產生鼻竇炎。

小函聽聞結構式鼻整形手術能矯正鼻中隔彎曲，改善鼻塞症狀，也能增高鼻樑，讓鼻子重回堅挺，因此產生興趣。

張家豪醫師解釋，結構式鼻整形手術是從根本改善鼻樑結構；術中取病人胸下緣第6根肋骨約4公分骨骼，當作鼻整形材料。因是自體組織，因此不會造成排斥與感染；取出小部分肋骨，也不會影響呼吸、不會影響身體健康。

手術中，張家豪醫師先清除鼻樑裡原本的玻尿酸、手術移除彎曲的鼻中隔骨刺，矯正鼻中隔彎曲，再將小函的自體肋骨當作鼻中隔延長移植物與鼻樑墊高素材。鼻中隔延長、鼻樑墊高，都讓鼻子顯得更立體。

手術傷口一處在胸下緣肋骨部位、一處在人中上方鼻小柱處，小函術後4天出院，約3-4周後鼻部消腫，鼻塞狀況明顯改善，呈現堅挺鼻型，五官變得更精緻。

張家豪醫師解釋，坊間醫美微整形多使用玻尿酸、微晶瓷等填充物注射進入鼻樑，但效果大多只能維持半年，半年過後這些填充物可能被身體吸收，也可能往外擴，導致鼻樑變寬，效果適得其反。

東方人鼻中隔彎曲比例不低，結構式鼻整形手術便是針對鼻子的中央結構的鼻中隔進行調整的手術。張家豪醫師表示，大多病人都是因鼻塞困擾前來求診，術後鼻部功能與外觀都一併改善。

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