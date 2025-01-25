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423坪宮廟法拍！還送「超巨大呂洞賓神像」　每坪只要8千元

▲▼宜蘭分署拍賣宮廟附上大佛像。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

▲宜蘭分署拍賣宮廟附上大佛像。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網，下同）

記者郭玗潔／宜蘭報導

法務部行政執行署宜蘭分署新春首場聯合拍賣會即將舉行！這次引人矚目的，包含拍賣一座宮廟，頂樓還一尊巨大的佛像「文尼真佛」，約423坪共有建物僅以總價365萬元進行二拍，平均每坪約8千餘元。此外還有位於羅東市區的停車場，換算下來每個停車格約40萬餘元，以及精華地段的37坪社區建物，也將以底價448萬元三拍，平均每坪約12萬餘元，吸引不少買家詢問。

拍賣會將於今年2月3日（週一）上午11時、2月4日（週二）下午3時，分別在基隆辦公室、宜蘭分署熱鬧登場。今年2月3日（週一）上午11時，在基隆辦公室（基隆市東信路169號7樓）舉辦基隆市及新北市金山、萬里等六區不動產聯合拍賣會，其中楊姓中年男子因欠繳房屋稅及交通欠款等共27萬餘元未繳納遭移送執行，名下新北市萬里區烏塗炭9號約423坪共有建物本次以總價365萬元進行二拍，平均每坪約8千餘元。

▲▼宜蘭分署拍賣宮廟附上大佛像。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

▲拍賣隧道茶葉烘乾機。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

該建物現況為宮廟，頂樓「文尼真佛」大型佛像格外引人注目。又該建物業經新北市政府列管為違建，且拍賣範圍不包含坐落土地，請應買人注意。同日上午10時，另在財政部關務署基隆關東岸儀檢站拍賣隧道茶葉烘乾機，本次已是再行拍賣，有興趣民眾歡迎到場投標。

今年2月4日（週二）下午3時，在宜蘭分署舉辦宜蘭地區不動產、動產拍賣會及打詐宣導活動。其中某建設公司因欠繳房屋稅27萬餘元未繳納，名下所有宜蘭縣羅東鎮南盟路69巷42號「御Ｏ園社區」地下一層約129坪建物，本次將以底價406萬元進行二拍，該建物不包含基地所有權，原規劃做商場使用又停擺，現況為十個平面停車格，以二拍底價換算，每個停車格約40萬餘元，由於位處羅東市區地點佳、拍定後點交而備受矚目。

▲▼宜蘭分署拍賣宮廟附上大佛像。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

▲社區地下一樓停車格。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

另位處宜蘭市精華地段之宜蘭市大坡路一段39號2樓之2「億Ｏ金門」約37坪社區建物，本次將以底價448萬元三拍，平均每坪約12萬餘元。該建物雖因出租他人拍定後不點交，惟租約僅至今年8月，吸引不少買家詢問。

宜蘭分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於宜蘭分署舉辦聯合拍賣會，聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室，舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，可參閱法務部行政執行署宜蘭分署或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統相關拍賣訊息。

▲▼宜蘭分署拍賣宮廟附上大佛像。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

▲「億Ｏ金門」社區建物。（圖／翻攝自法務部行政執行署宜蘭分署官網）

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