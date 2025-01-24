鼓勵年輕世代！　八年級生接任嘉市府新聞科長

▲▼ 八年級生朱惠君接任嘉市府觀新處新聞聯繫科科長 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠今(24)日任命八年級生朱惠君調升新聞聯繫科科長，黃敏惠市長表示，市府團隊近期經歷一波公務人員退休潮，年輕新血的加入不僅為團隊注入活力，更是推動「再造嘉義」的重要契機。同時也勉勵年輕公務夥伴，莫忘初衷，秉持為民服務的熱誠，在這支有溫度的戰鬥團隊，展現年輕世代的創意與活力。

嘉義市政府觀光新聞處迎來新血，八年級生朱惠君正式調升新聞聯繫科科長，成為觀光新聞處最年輕的中階主管。新任科長朱惠君，81年次，畢業於國立政治大學新聞學系，具有新聞傳播相關專業。任公職前曾任外商公司數位內容編譯、數位行銷等職務。因對新聞工作的憧憬，而報考公務員新聞行政職系，並於110年通過高等考試三級考試，111年進入嘉義市政府服務，展現青年世代無限潛力。

朱惠君感謝黃敏惠市長與觀光新聞處張婉芬處長的信任，託負市府與媒體溝通聯繫的重責。跟隨市政行程採訪，用文字與影像記錄城市的再造與改變，讓外界看到嘉義市，非常有成就感且倍感光榮，更深切感受到新聞聯繫業務的重要與使命。她也期許自己在數位科技日新月異，以及媒體行銷樣態與載體多元多變下，將嘉義市的故事透過更生動、更貼近民眾的方式分享給更多人。

觀光新聞處張婉芬處長表示，期許朱惠君科長善用多元行銷載體，創新傳播方式，傳遞政策核心價值，提升民眾認同感與參與度，展現市府團隊專業，打造市府與市民、媒體及外界溝通的橋梁。