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挽救少子化　嘉市府攜手九華山地藏庵辦單身聯誼

▲▼ 嘉義市首場單身聯誼活動，幸福登場 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉市府攜手九華山地藏庵半粒單身聯誼活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

社會型態改變，加上現代人工作忙碌，缺乏交友管道，為鼓勵單身男女擴大社交生活領域，增加交往及結婚機會，嘉義市政府與九華山地藏庵18日聯合舉辦2024「與月老有約･愛+1」單身聯誼活動第一場次，為單身男女搭起愛情的幸福橋樑，期待促成好姻緣，提高結婚率及生育率，挽救少子化危機。

▲▼ 嘉義市首場單身聯誼活動，幸福登場 。（圖／嘉義市政府提供）

香火鼎盛的九華山地藏庵1樓供奉月下老人，所以安排至月老殿祈願，藉由月老星君指點迷津，圓滿祝福，互許找到一份美好的感情。參加人員有公職人員、國營事業等各行各業優秀青年男女，由林瑞彥副市長代表黃敏惠市長出席，並與地藏庵黃俊森董事長鼓勵大家在忙於工作之餘也要勇於追求幸福人生美滿婚姻，並祝福所有參加者早日找到心儀的另一半。

林瑞彥副市長表示，為讓想結婚的新人們安心成家，放心生小孩，市府積極祭出多項好康措施：例如提供青年男女聯誼交流管道，舉辦單身聯誼活動；辦理市民集團婚禮，減輕婚禮負擔。在育兒及托育政策上，提供生育津貼每胎22,000元，還有托育補助及育兒津貼等。為搶救出生率，營造健康生育環境及守護寶寶健康，市府更於今(113)年推出5項婦幼健康補助方案，包括孕婦產前檢查最高補助3500元、育齡癌友凍卵補助3萬5000元及凍精補助8000元、新生兒罕見疾病自費篩檢補助1000元、提供弱勢嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗、補助孕婦乘車券4500元，讓青年男女勇敢邁入婚姻，生兒育女。

本次活動於九華山地藏庵集合，由林瑞彥副市長與地藏庵黃董事長帶領參加人員參拜月老祈求幸福和美好的姻緣後前往漁光島，在虱目魚主題館及漁光島沙灘進行活潑有趣的團體互動，搭配手做虱目魚魚丸享受現煮的美味，讓大家在愉快的氛圍中，輕輕鬆鬆認識異性朋友，準備開始迎接戀情。

 
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