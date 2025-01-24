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嘉義長庚院長揮毫贈春聯　春節9天連假就醫資訊一次看

▲▼ 嘉義長庚醫院日前舉行揮毫贈春聯活動，並公布春節就醫資訊 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲▼ 嘉義長庚醫院日前由院長楊仁宗(圖左3)帶領院內主管及數位書法大師院內揮毫贈春聯，並公布春節就醫資訊。（圖／嘉義長庚醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義長庚醫院日前舉行揮毫贈春聯活動，院長楊仁宗帶領院內主管與吳豐隆、黃瑞南、李錫明、陳昱叡等四位書法名家，一同揮毫，為來院民眾送上新年祝福，也陸續公布春節就醫資訊提供民眾參考。

▲▼ 嘉義長庚醫院日前舉行揮毫贈春聯活動，並公布春節就醫資訊 。（圖／嘉義長庚醫院提供）


醫院大廳布置上福語連連的紅春聯，洋溢出濃厚的年節氛圍，在書法老師們獨特優美的筆法，吸引眾多看診民眾排隊索取春聯。絡繹不絕的民眾在志工協助下領取到春聯，現場參與活動民眾開心表示，每年都很期待嘉義長庚的新春揮毫，看著書法家現場揮毫並領到手寫吉祥春聯，迫不及待想把這份祝福帶回家，為家中除舊佈新過好年。


今年也特別邀請縣內太保里歡樂太鼓隊蒞臨演出，這支由社區長輩組成的太鼓隊已成軍六年，在陳憶秋老師的帶領下，展現青春不老的在地文化特色。他們生動有力的鼓點和舞動，讓現場充滿喜氣，贏得熱烈掌聲。

▲▼ 嘉義長庚醫院日前舉行揮毫贈春聯活動，並公布春節就醫資訊 。（圖／嘉義長庚醫院提供）


楊仁宗院長表示，嘉義長庚每年於春節前夕舉辦揮毫贈春聯活動，與民眾及院內員工共享新春祝福。他也提醒，現正值流感等呼吸道疾病的高峰期，寒流持續發威，春節期間人潮聚集，流感、麻疹、腸病毒等傳染疾病風險增高。民眾應加強保暖，留意自身健康狀況，特別是長者及幼兒、慢性病高危險族群。平時應落實正確洗手，如有發燒、咳嗽等症狀應佩戴口罩並在家休息；若出現呼吸困難、急促或發紺情況，應盡速就醫。

▲▼ 嘉義長庚醫院日前舉行揮毫贈春聯活動，並公布春節就醫資訊 。（圖／嘉義長庚醫院提供）

另外，因應2025年農曆春節連續假期，嘉義長庚醫院門診及相關服務調整如下，春節期間急診照常服務。
1/27(一)(小年夜)正常門診、1/28(二)(除夕)門診休診、1/29(三)(初一)至1/31(五)(初三)內科、兒童內科開設類流感特別門診。（內科調整至1樓神經內科診區、兒童內科維持3樓原診區），*2/1(六)(初四)起恢復正常門診。
詳細可參照官網公告：https://www.cgmh.org.tw/tw/News/Info/A/202501090036

 
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