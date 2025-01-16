書法大師揮毫獻技朴醫喜送春聯　喜氣洋洋有活力

▲▼ 朴醫舉辦送春聯活動，現場喜氣洋洋 。（圖／朴子醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為迎接即將到來的蛇年春節，衛生福利部朴子醫院於今（16）日在醫院一樓大廳舉辦揮毫送春聯活動，特別邀請在地書法家-蕭吉川、吳豐隆、楊貴真及廖彬等四位大師親臨現場，將新春「金蛇獻瑞」祝福傳遞給每一位民眾，現場熱鬧非凡，除了揮毫送春聯，更結合廉政宣導闖關活動及安寧緩和醫療、器官捐贈活動，提供民眾充滿濃厚的知性與藝術氣息的新春活動。

▲ 朴醫院長賴仲亮（圖右）帶頭送春聯活動，結合宣導反貪污廉政。（圖／朴子醫院提供）

揮毫活動已是朴子醫院每年迎新春的傳統，書法大師們以筆揮墨舞，創作出蛇年特有的祥瑞圖案與祝福語，與民眾一同喜迎蛇年的到來，排隊領取春聯的人群如同金蛇絡繹不絕，現場洋溢春節歡愉的氣氛，在春聯揮毫的同時，結合了廉政宣導，藉由有獎徵答的互動闖關遊戲，增進大家反貪倡廉的知識、樹立正直的價值觀，提倡「清廉共築好風尚」的社會氛圍，一旁更有安寧緩和醫療及器官簽署活動，鼓勵社會關注與支持生命延續的意義，並提高大眾對安寧緩和醫療與器官捐贈的認識與理解，不僅為自己做一個新決定，也給予受贈患者新生機，讓新的一年充滿健康與幸福的祝福。

▲▼ 朴醫邀請書法大師揮毫送春聯活動 。（圖／朴子醫院提供）

朴子醫院院長賴仲亮表示，今年的蛇年不僅舞出墨藝文化，安寧器捐宣導與清廉精神共融的新春活動，同時搭配院內「安心、貼心、創新」醫療服務，讓朴子鄉親感受到醫院致力推動社區健康照護，與大家一同迎接更美好又有活力的「毫」生活。