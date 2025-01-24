救援畫面曝！林口發電廠外海翻船1失蹤　2移工赤腳帶傷爬消波塊

▲林口火力發電廠外海漁船翻覆，2名移工先行爬上岸、1人失蹤。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）



記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北市林口火力發電廠外海今(24日)下午2時許，一艘漁船舢舨遇浪襲翻覆，海巡緊急出動救援，先將爬到消波塊上的兩名印尼籍移工救起，惟仍有1人失聯，海巡正擴大範圍搜索中，現場的搶救畫面也曝光。

海巡署第三巡防區指揮部今下午獲報有舢舨翻覆事故，旋即派遣北部分署第八岸巡隊及艦隊分署第二(淡水)海巡隊PP-3598巡防艇前往救援。初步了解，遇險舢舨為「順O168」，係進入下罟子漁港時遭浪襲翻覆，船上3名人員（1名台籍、2名印尼籍）落海，抵達現場時發現2名外籍船員已自行攀爬至消波塊救援。

照片中海巡人員下到消波塊，引領2名移工爬梯走到岸上，且2人的鞋子皆消失，其中1人更是赤腳，手腳還有多處傷口，所幸2人逃生及時，撿回一命。

海巡表示，2人意識清楚，惟有失溫情形，其中1人有多處擦挫傷，立即給予毛毯保暖後，由新北市消防局八里文化分隊送往林口長庚醫院治療，目前台籍船員仍失聯，海巡將與警消單位密切合作，擴大搜索範圍，全力尋找失蹤人員。

第八岸巡隊表示，本隊秉持「時間即生命、速度即希望」理念，接獲報案後必全力以赴，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，將立即派員前往處置。