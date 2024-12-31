新年第一購！東森購物跨年LIVE迎接2025　東森廣場北車地下街消費送好禮

▲迎接2025，東森廣場台北車站的K區地下街推出「新年第一購」活動，凡於年貨大街消費滿499元的顧客，即可獲得每朝健康綠茶與100元廣場券的精美好禮。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

2025年的跨年假期即將到來，全台寒流來襲，氣溫冷颼颼，今年東森購物精心策劃了一系列活動，邀請大家一起嗨翻跨年夜、迎接好運新年！首先電視購物聯合東森廣場台北車站K區地下街，以「跨年購物狂歡 & 新年第一購」為主題，為消費者帶來滿滿的優惠與好禮，即使身處寒冬，也能在地下街商場溫暖消費。

31日跨年夜，東森購物陪你購物狂歡到2025，從晚上11點到凌晨12點20分推出特別節目「跨年LIVE精選年終特賣」精選了年度最熱銷商品，還包括2024年的告別作與2025年的爆款推薦，更提供專屬跨年的限量折扣，滿足消費者對好物的期待。此外，直播期間購物的會員將有機會抽取限量「跨年驚喜包」，新註冊的會員當晚消費滿額，更能獲得「跨年限定商品」，讓跨年夜的購物充滿驚喜與樂趣。

1月1日新年的第一天，東森廣場將活動熱潮延續至實體商場，東森廣場台北車站K區地下街推出「新年第一購」活動，為消費者帶來開年好運。除了先前電視購物中有購物的消費者，能在現場兌換好禮，凡於年貨大街消費滿499元的顧客，也可獲得每朝健康綠茶與100元廣場券的精美好禮，體驗雙重回饋的樂趣。商場還推出多重消費回饋活動，消費滿500元可獲贈時尚保溫壺，滿1500元能拿到100元商場電子抵用券，讓購物不僅有滿足感，更充滿驚喜。

今年農曆春節較往年早，消費者提前趕辦年貨，東森廣場年貨大街提供眾多年節商品，元本山海苔禮盒市價350元，特價239元，萬歲牌堅果禮盒市價650元，特價429元，王奶奶家傳老火鮑魚雞腿麵市價500元，特價240元，還有義大利美味森市翁布里亞松露禮盒市價2,400元，特價1,980元，都是年節送禮的最佳選擇。

東森廣場的現場氛圍因節慶活動更加出彩，以MAISON W香水為主題的「迷戀璀燦香氛盒」藝術裝置，讓整個地下街充滿時尚與香氛的氣息，消費者只需帶上香水空瓶(30ml以上)，或是在粉絲頁按讚及完成活動問券，就可以免費兌換MAISON W香水體驗瓶，實現環保與美好生活的雙贏。法國高訂香水品牌「MAISON W 1955」由東森購物獨家代理，以「女神之香」迷戀玫瑰淡香精的法式優雅為靈感，不用飛到法國，來到東森廣場台北車站地下街，即可體驗法式優雅且浪漫的新年歡樂氣息。

▲以MAISON W香水為主題的「迷戀璀燦香氛盒」藝術裝置，讓東森廣場台北車站K區地下街充滿時尚與香氛的氣息。

迎接2025跨年夜正值寒流來襲，東森廣場台北車站K區地下街，交通方便，且不受天候影響，成為周末假日許多家庭闔家歡樂聚會的首選場地，無論是線上直播的熱鬧，還是新年第一購的實體體驗，都展現了東森購物對於顧客的用心與創新。