全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

▲全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

全國最早的國運籤出爐！高雄市五甲關帝廟今天揭曉籤詩內容，指今年國運「中平」，預示新的一年有很多變化，國運會有風波，存正理、走正道、行善為先。另外，神明也罕見提及詐騙問題，示警終有一天因果成熟必遭反噬，另外也提醒政府留意天災外，整體來說，上半年運勢平平，下半年有益利，五穀豐收會比前一年更好。

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▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」。（圖／記者吳世龍攝）

五甲關帝廟總幹事鄭偉信表示，今年由關聖帝君開出來的國運籤，籤詩為「乙勤工賈樂無邊 巳穀豐收物勝前 年轉四時存正理 千祥雲集善為先」，屬於「中平」國運籤。

他進一步解釋籤詩指出，上半年度運勢平平，下半年度有利，整理來講，是指百姓要勤快去打拚，新的一年無穀豐收會比前一年更好。

▲廟方解釋籤詩指出，上半年度運勢平平，下半年度有利。（圖／記者吳世龍攝）

不過，神明提醒新的一年有很多變化，國運有風波，應教化人心，存正理、走正道、行善為先，對國家體制比較好，不要爭權奪利，自會否極泰來，國家政局才會穩定。

▲神明也罕見提到詐騙問題。（圖／記者吳世龍攝）

另外，神明也罕見提到詐騙問題，廟方指出，歲末觀音菩薩有提示，來年本是變化之年，呈祥暗藏凶，八難紛至，三災亦漸漸逼近，世人共業於塵，承擔共榮共沉。特別提醒為人在世不可作惡，盜、詐、殺、淫擾亂世塵，成世塵之害馬，終有一天，因果成熟必遭反噬，命終鳴呼也難逃陰律之刑。

▲▼高雄鳳山五甲關帝廟是全台唯一，由神佛降旨下來書寫出國運籤詩。（圖／記者吳世龍攝）

高雄鳳山五甲關帝廟是全台唯一，由神佛降旨下來書寫出國運籤詩，扶鸞者透過桃筆在黑色塑膠板上寫下神旨，用扶鸞方式產生國運籤。今年的籤詩是在去年底12月26日當天寫出來，並由關聖帝君指示今天公布。

▲高雄五甲關帝廟除了有年詩之外，每個月還會有月詩。（圖／記者吳世龍攝）

除了有年詩之外，每個月還會有月詩，今年特別強調以善為先，2月籤詩凸顯物價飆漲百姓難過，政府應穩定物價，重視民生問題；農曆三月籤詩「桐樹青翠有甘霖」，則顯示新的一年不缺水；農曆四月籤詩「海運齊奔萬國揚」，點出新的一年海運佳。