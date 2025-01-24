　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

▲全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導　

全國最早的國運籤出爐！高雄市五甲關帝廟今天揭曉籤詩內容，指今年國運「中平」，預示新的一年有很多變化，國運會有風波，存正理、走正道、行善為先。另外，神明也罕見提及詐騙問題，示警終有一天因果成熟必遭反噬，另外也提醒政府留意天災外，整體來說，上半年運勢平平，下半年有益利，五穀豐收會比前一年更好。

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

五甲關帝廟總幹事鄭偉信表示，今年由關聖帝君開出來的國運籤，籤詩為「乙勤工賈樂無邊　巳穀豐收物勝前　年轉四時存正理　千祥雲集善為先」，屬於「中平」國運籤。

他進一步解釋籤詩指出，上半年度運勢平平，下半年度有利，整理來講，是指百姓要勤快去打拚，新的一年無穀豐收會比前一年更好。

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

▲廟方解釋籤詩指出，上半年度運勢平平，下半年度有利。（圖／記者吳世龍攝）

不過，神明提醒新的一年有很多變化，國運有風波，應教化人心，存正理、走正道、行善為先，對國家體制比較好，不要爭權奪利，自會否極泰來，國家政局才會穩定。

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

▲神明也罕見提到詐騙問題。（圖／記者吳世龍攝）

另外，神明也罕見提到詐騙問題，廟方指出，歲末觀音菩薩有提示，來年本是變化之年，呈祥暗藏凶，八難紛至，三災亦漸漸逼近，世人共業於塵，承擔共榮共沉。特別提醒為人在世不可作惡，盜、詐、殺、淫擾亂世塵，成世塵之害馬，終有一天，因果成熟必遭反噬，命終鳴呼也難逃陰律之刑。

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄鳳山五甲關帝廟是全台唯一，由神佛降旨下來書寫出國運籤詩。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

高雄鳳山五甲關帝廟是全台唯一，由神佛降旨下來書寫出國運籤詩，扶鸞者透過桃筆在黑色塑膠板上寫下神旨，用扶鸞方式產生國運籤。今年的籤詩是在去年底12月26日當天寫出來，並由關聖帝君指示今天公布。

▲▼全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」，罕見提詐騙。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄五甲關帝廟除了有年詩之外，每個月還會有月詩。（圖／記者吳世龍攝）

除了有年詩之外，每個月還會有月詩，今年特別強調以善為先，2月籤詩凸顯物價飆漲百姓難過，政府應穩定物價，重視民生問題；農曆三月籤詩「桐樹青翠有甘霖」，則顯示新的一年不缺水；農曆四月籤詩「海運齊奔萬國揚」，點出新的一年海運佳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱學恒提前12天上銬入監過年！
黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸
預算大砍「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相
「最大金主」美國退出WHO日期出爐！　會費還是得付
全台最早國運籤出爐！　高雄五甲關帝廟開出
嗆徐乃麟「違停不繳罰單」3字踩線了！　本尊被釣出：一定告你
小情侶騎「語彤專屬」撞違規車　19歲男友搶救14天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」　收假還要冷一波　

2025台灣燈會在桃園！12條特色遊程、逾80組海內外展演　從白天玩到黑夜

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊：哪來的勇氣

吉伊卡哇魅力席捲高雄！輕軌C10站「熱門日封站」　午後禁上下車

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

科技業沒年終「她1原因被犧牲」氣找工作　PTT吵翻：很正常

全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」　收假還要冷一波　

2025台灣燈會在桃園！12條特色遊程、逾80組海內外展演　從白天玩到黑夜

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊：哪來的勇氣

吉伊卡哇魅力席捲高雄！輕軌C10站「熱門日封站」　午後禁上下車

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

科技業沒年終「她1原因被犧牲」氣找工作　PTT吵翻：很正常

全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

最愛已讀不回星座Top 3！　金牛座「回貼圖」就算不錯了

兩岸無懼　川普2.0的「空氣振動」

蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看

鳳梨+大蒜+麻油一定要加！唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

台中房價70萬成常態　賴正鎰：我不知道要賣給誰

快訊／朱學恒主動提前12天上銬入監　強吻鍾沛君判11月牢裡過年

新北捷運公司徵才！召募92職缺　維修人員起薪40K

他當車手6天「良心覺醒」約派出所離職　同夥還真的赴約

搶車位！轎車違規跨雙黃線　車頭想硬插失敗...默默退開

生活熱門新聞

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

UNIQLO分店突停業　在地人哀號

快訊／01:00台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

寒流襲春節！　專家曝最冷時段：追雪不用到合歡山

正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

除夕到初五祭祖拜神攻略一次看！專家曝誤踩地雷

快訊／國1五股段「5車追撞」　車流回堵10公里

「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

今年首波寒流來襲倒數！　小年夜驟冷「下探5℃」

更多熱門

相關新聞

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

今（10日）是中華民國雙十國慶，國慶大典上，總統賴清德致詞時表示，自己也深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行。要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，「即便得罪特定團體，也在所不惜！」政府會加強「打詐」的力道，加快「打炒房」的效率；我們會擴大租屋族的照顧，平衡換屋族的需求。實現「居住正義」這條路。

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

最早國運籤出爐　高雄關帝廟「兔年迎接百業興隆」

最早國運籤出爐　高雄關帝廟「兔年迎接百業興隆」

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

神鬼先知曝2022降7災殃！1國被點名難逃末日

神鬼先知曝2022降7災殃！1國被點名難逃末日

關鍵字：

五甲關帝廟國運籤詩詐騙問題2022預言五穀豐收

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

最適合愛情長跑星座Top 3

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

咖啡買1送1！超商春節優惠懶人包

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面