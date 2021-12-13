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2022降7災殃！神鬼先知曝AI稱霸世界、核爆炸　1國被點名難逃末日

▲▼占卜。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲法國星象家諾查丹瑪斯為2022年做出了7項預言。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

最近有信徒發現，法國星象家諾查丹瑪斯（Nostradamus）400多年前的預言書《諸世紀》成功預言了Omicron的出現，讓諾查丹瑪斯再度爆紅。然而，這些預言並未結束，在即將到來的2022年，他也做出了7項預言，認為人們會經歷以下幾個災難。

1. 小行星撞擊地球

在過去的1年中，小行星朝地球直奔的消息時有所聞，不過諾查丹瑪斯認為，小行星可能會在2022年造成巨大的損害。諾查丹瑪斯在書中寫道，一條由火構成的火球將在空中留下長長的火光軌跡，後人解讀，這不僅意味著小行星會撞擊地球，還會引起地震和海嘯。

▲▼小行星撞地球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲諾查丹瑪斯預言2022年會有小行星撞擊地球。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

2. 通貨膨脹失控

諾查丹瑪斯也預言，2022年會出現通貨膨脹失控，導致全球經濟蕭條的慘況。此外，美元會遭遇幣值崩潰，讓人們轉而投資黃金、白銀和比特幣。

3.人工智慧（AI）取代人類接管世界

我們曾在多部科幻小說中看到，AI將隨著科技發展趨勢，逐漸取代人類，並統治世界。諾查丹瑪斯指出，這些小說情節可能會在2022年成真，並導致AI成為人類的主人。

▲▼飢荒。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾查丹瑪斯稱，2022年將爆發大飢荒。（示意圖／達志影像／美聯社）

4. 全球性大饑荒爆發

諾查丹瑪斯斷言，各國之間的關係會在2022年變得愈發緊張。全球氣候會在這一年變得更反覆無常，導致農作物、漁獲銳減，各國資源短缺，引發氣候戰爭掠奪物資，而全球飢餓狀況加劇，也造成武裝戰爭、人口大幅流動、飢荒爆發，不少人會因此餓死，而屍體被沖上海灘的數量，將會是過去的7倍之多。

5. 末日災難降臨法國

諾查丹瑪斯也在預言中點名法國，聲稱該國會在2022年遭遇洪水、火災和乾旱等可怕災難，造成經濟損失和民生蕭條。

▲▼戰爭。（圖／路透）

▲預言稱，2022年的國際關係將變得十分緊張。（示意圖／路透）

6. 國際領袖逝世

在預言中，諾查丹瑪斯表示，有一名國際領袖會在2022年逝世，導致他的政權被移交到他人手中，引起軒然大波，不過諾查丹瑪斯並未指明該領袖來自哪國，身份是誰。

7. 核彈爆炸

根據諾查丹瑪斯的說法，2022年會爆發核彈爆炸事故，導致地球的位置和氣候發生變化，並可能引發洪水和地震。

雖然我們目前還無法得知諾查丹瑪斯對2022年的預言是否會成真，但這位被譽為「神鬼先知」的預言家過去曾準確預測法國大革命、希特勒崛起、911事件等大事，讓人們在看到新預言後，也不禁心生畏懼。

►400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真　Delta後現蹤全吻合
►神鬼先知驚世預言2021大動盪！殭屍統治地球、超級戰士拯救人類

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法國星相家諾查丹瑪斯Nostradamus諸世紀2022預言

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