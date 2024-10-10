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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德指政府絕不迴避高房價、詐騙　「得罪特定團體也在所不惜！」

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是中華民國雙十國慶，國慶大典上，總統賴清德致詞時表示，自己深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行，所以他要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，「即便得罪特定團體，也在所不惜！」政府會加強「打詐」的力道，加快「打炒房」的效率；我們會擴大租屋族的照顧，平衡換屋族的需求。實現「居住正義」這條路。

賴清德致詞時提到，台灣的經濟實力不是奇蹟，而是全體國人的共同打拚。我們要以「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」為目標，把握世界趨勢的變化，繼續站穩全球民主供應鏈的關鍵地位。未來，除了「5+2」產業創新，「六大核心戰略產業」之外，台灣的半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊的「五大信賴產業」，會更加蓬勃發展，布局全球；我們同時會推動中、小、微型企業的轉型發展，行銷全世界。

賴清德指出，明年度的中央政府總預算，對於地方政府的一般性補助款，以及普通統籌分配稅款，大幅增加895億元，總共達到7,241億元，創下新高。同時，在治水預算上，比今年度增加159億元，總共達到551億元，來協助全國各縣市，因應極端氣候的挑戰。

賴清德強調，政府也會加速提升全國路網的安全，打造「以人為本」的交通環境。要完善捷運網絡，串起北北基桃首都生活圈，也要進行「桃竹苗大矽谷推動方案」，打造串聯南北的中部科技聚落，啟動「智慧科技大南方產業生態系推動方案」；我們也會加速推動東部交通路網的安全，讓東部鄉親有更安全回家的路，並且要加強離島地區的基礎設施，提升生活品質和觀光能量。

對於年輕的爸爸媽媽，賴清德也表示，政府會繼續推動「0到6歲國家一起養2.0」，並且更進一步，我們已經增加托育費用補助，也會提升幼兒園的服務品質。孩子是國家的未來，政府有責任幫忙照顧。各位年輕同學，我們會繼續落實高中職免學費，持續補助私立大專校院學生的學費。更進一步，我們已經成立「青年百億海外圓夢基金」，年輕朋友的夢想，政府有責任幫忙圓夢。

賴清德表示，各位青壯年朋友，明年，基本工資會再調升，租金補貼戶數也會再增加。我們會擴大社會投資，在生活、工作、居住、健康、扶老攜幼等面向，提供更多的支持。青壯年朋友的家庭負擔，政府有責任幫忙減輕。

賴清德指出，全國的阿公阿嬤，明年，台灣就要邁入「超高齡社會」。我們會提早啟動「長照3.0」，逐步落實慢性病防治的「888計畫」。也要成立「百億癌症新藥基金」，推動「健康台灣深耕計畫」，並且強化社會安全網，加強弱勢照顧，以及落實對青壯世代等各年齡層的心理健康支持，來具體實踐全人、全齡、全社會的照顧。

賴也提到，自己也深深知道，大家最在乎的是高房價的生活壓力，最深惡痛絕的是詐騙橫行。要向國人承諾，執政團隊不會迴避這些問題，即便得罪特定團體，也在所不惜！

賴清德強調，政府會加強「打詐」的力道，加快「打炒房」的效率；我們會擴大租屋族的照顧，平衡換屋族的需求。實現「居住正義」這條路，我們會一起走、繼續走！
 

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關鍵字：

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