2024台灣燈會主燈「龍來台灣」落腳南科　啟燈活動吸引逾2萬人次參與

▲2024台灣燈會主燈「龍來台灣」正式落腳南科，吸引逾2萬人次民眾參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會主燈「龍來台灣」正式落腳南科，台南市政府與國科會南科管理局19日辦理「龍來南科FUN光芒」活動，自下午起安排泡泡派對、氣墊城堡和歡樂小丑秀等親子活動，晚間7時在奇幻光耀水鼓的精采表演中，正式宣告「2024台灣燈會」龍年主燈續展正式啟燈，吸引逾2萬人次民眾參與。

台南市長黃偉哲表示，2024年台灣燈會幾乎已被公認是是零負評，而過去常常主燈在燈會結束後，都被拆解進而浪費，市府這次將「龍來台灣」的榮耀帶來南科園區，同時南科今年的產值將迎來創立來的新高，龍給台灣給南科都帶來非常好的運道，也給所有的市民朋友們也帶來好運，希望天佑台灣、龍佑台南。

國科會南科管理局鄭秀絨局長表示，感謝台南市政府將「2024台灣燈會」主燈「龍來台灣」移置到南科迎曦湖畔，未來主燈將成為象徵吉祥的公共藝術，並成為南科的新地標。去年南科的營業額達到1兆5855億元，成長率達6.88%，創下了歷史新高；就業總人數達到9.1萬人。南科未來將持續推動友善職場及健康生活環境，期望主燈「龍來台灣」為南科帶來更多光彩與活力。

迎曦湖南側湖畔草坪從下午3點起就陸續安排各項慶賀活動，包括小朋友最喜愛的泡泡派對、氣墊城堡和歡樂小丑秀。此外，還有短褲兄妹、老拓樂團及AKUBA FUNK樂團、甜約翰等帶來精采音樂演出，讓現場氣氛熱鬧滾滾，再加上好吃好玩的特色市集與露營精品BLACK DESIGN展示區，讓不論親子家庭、年輕人等不同族群的民眾都可以在這一場視覺與聽覺饗宴的啟燈活動中，與家人朋友共度歡樂時光。

今晚7時在奇幻光耀水鼓的精采表演中，正式宣告「2024台灣燈會」龍年主燈續展正式啟燈，副議長林志展、議員陳碧玉、林冠維、李偉智、朱正軒，南科管理局長鄭秀絨、交通部觀光署主任秘書方正光、龍年主燈創作者彭力真老師等貴賓蒞臨共襄盛舉。而啟燈後的表演陣容，包含原子邦妮、畢書盡、滅火器樂團等演出，更讓現場氣氛持續熱烈。截至晚間8時30分，活動吸引逾2萬人次共襄盛舉。

觀光旅遊局表示，接下來「龍來台灣」主燈將持續在迎曦湖畔於每晚6時至9時以迷人的燈光炫麗展出，主燈座上將有彩色律動光雕視覺效果呈現，勾勒出「龍來台灣」主燈的雄偉造型。晚間9時配合園區常態景觀燈關閉後，彩色的透光燈也會同時關閉。不過，為了展現主燈續展於南科的綠能效益，「龍來台灣」主燈座上配置有具節能減碳的太陽能投光燈，所以即使彩色的透光燈關閉，太陽能投光燈也將照亮主燈與迎曦湖畔直到清晨日出，讓主燈的光芒伴隨南科的經濟動能持續不間斷。

同時，「2024台灣設計展在台南」將於10月26日至11月10日舉辦，展區設置在美術館2館、市定古蹟西市場及周邊街區，展現台南豐富的設計創意，歡迎大家規劃多日遊程，盡情體驗台南的文化與魅力。更多精彩活動資訊，請密切關注台南旅遊網及台南旅遊臉書粉絲團。