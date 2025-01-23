快訊／涉精舍殺人案！女住持「60萬交保」步出北檢　正面照首曝光

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

台北地檢署偵辦作家王薀涉嫌女信眾命案，近日密集傳喚信眾藝人李威夫妻等證人，並提訊先前收押的住持吳慧珠、李姓、姜姓信眾3人後，23日聲請停止羈押吳女等3被告，其中吳女裁定60萬交保，姜姓及李姓信眾則各70萬及50萬交保候傳，都須接受科技監控。稍早吳慧珠完成交保與安裝科技監控設備後離開北檢，正面照也首度曝光。

▲住持吳慧珠獲交保離開北檢。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

這起懸疑命案發生在2024年7月24日，凱米颱風襲台期間，王蘊老師（本名王江鎮）在台北市大安區1家已歇業的茶館舉辦讀書會，會後李姓男信眾與姜姓女信眾，用推車運送被塑膠袋、膠帶綑綁的蔡姓女子，一路推回近1公里外的私人精舍內，隨後由精舍吳姓女住持打電話報案，稱蔡女無故陳屍在精舍內。

▲以推車運送死者的李姓信徒50萬元交保。

法醫解剖顯示蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警根據監視畫面，循線找到運送蔡女的李男、姜女，連住持吳慧珠在內，都被檢察官依傷害致死等罪嫌重大，聲押禁見獲准，專案小組搜查命案第一現場，發現茶館內監視器線路明顯遭人剪斷，存有監視畫面的主機也被人搬走，擴大追查當天進出茶館民眾。

檢察官認為吳女等3人羈押原因仍然存在，但無繼續羈押必要，向法院聲請將吳女等3人交保。台北地院審理後，裁定吳姓女住持交保60萬元、李姓男信眾交保50萬元、姜姓女信眾交保70萬元，3人都限制出境、出海並接受科技監控，至於主嫌王薀因罪嫌重大，首度到案時聲稱，不記得自己是否在現場，供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。