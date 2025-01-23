　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉精舍殺人案！女住持「60萬交保」步出北檢　正面照首曝光

記者黃哲民、閔文昱／台北報導

台北地檢署偵辦作家王薀涉嫌女信眾命案，近日密集傳喚信眾藝人李威夫妻等證人，並提訊先前收押的住持吳慧珠、李姓、姜姓信眾3人後，23日聲請停止羈押吳女等3被告，其中吳女裁定60萬交保，姜姓及李姓信眾則各70萬及50萬交保候傳，都須接受科技監控。稍早吳慧珠完成交保與安裝科技監控設備後離開北檢，正面照也首度曝光。

▲住持吳慧珠獲交保離開北檢。（圖／記者黃哲民翻攝）

▲住持吳慧珠獲交保離開北檢。（圖／記者黃哲民翻攝，下同）

這起懸疑命案發生在2024年7月24日，凱米颱風襲台期間，王蘊老師（本名王江鎮）在台北市大安區1家已歇業的茶館舉辦讀書會，會後李姓男信眾與姜姓女信眾，用推車運送被塑膠袋、膠帶綑綁的蔡姓女子，一路推回近1公里外的私人精舍內，隨後由精舍吳姓女住持打電話報案，稱蔡女無故陳屍在精舍內。

▲以推車運送死者的李姓信徒50萬元交保。（圖／記者黃哲民攝）

▲以推車運送死者的李姓信徒50萬元交保。

法醫解剖顯示蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警根據監視畫面，循線找到運送蔡女的李男、姜女，連住持吳慧珠在內，都被檢察官依傷害致死等罪嫌重大，聲押禁見獲准，專案小組搜查命案第一現場，發現茶館內監視器線路明顯遭人剪斷，存有監視畫面的主機也被人搬走，擴大追查當天進出茶館民眾。

檢察官認為吳女等3人羈押原因仍然存在，但無繼續羈押必要，向法院聲請將吳女等3人交保。台北地院審理後，裁定吳姓女住持交保60萬元、李姓男信眾交保50萬元、姜姓女信眾交保70萬元，3人都限制出境、出海並接受科技監控，至於主嫌王薀因罪嫌重大，首度到案時聲稱，不記得自己是否在現場，供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林葉亭尋父「僅4監視器拍到身影」　她連3喊：不可能
租金補貼預算遭凍結　內政部：11月後恐無法發
每天喝1健康飲品！她「健檢一堆紅字」　專家：80%都是糖
女童耳朵痛！醫檢查「耳蝸炸出大量跳蚤」　密麻黑點影片曝
監察院預算遭大砍　政治獻金、財產申報將倒退回「紙本作業」
總統府道歉「今年沒有三節禮金」！一票公務員傻眼：做30年沒領

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

23歲男過年前洗車遇死劫！逆撞對向特斯拉　前擋現離奇大洞身亡

快訊／涉精舍殺人案！女住持「60萬交保」步出北檢　正面照首曝光

宜蘭利澤沙灘2弗氏海豚擱淺　1隻死亡1隻救回海放

頭城阿宗芋冰前驚險車禍！疑砂石車釀4車連撞　議員座車慘遭包夾

快訊／鈕承澤假釋不用戴電子腳鐐　明起定期到新生派出所報到

快訊／逆撞對向車！台中23歲男駕駛頭部重創　送醫搶救不治

快訊／防逃機制啟動！5億高中生案夏男即起禁止出境出海

色翁當眾指侵女童！1張「指認畫像」逮到他　竟求法官輕判

北檢待2hrs現身！鈕承澤90度鞠躬喊「謝謝」　不用科技監控原因曝

北市某國小音樂老師對小六生施暴　掐腕撞牆再搥肚害泌尿道出血

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

23歲男過年前洗車遇死劫！逆撞對向特斯拉　前擋現離奇大洞身亡

快訊／涉精舍殺人案！女住持「60萬交保」步出北檢　正面照首曝光

宜蘭利澤沙灘2弗氏海豚擱淺　1隻死亡1隻救回海放

頭城阿宗芋冰前驚險車禍！疑砂石車釀4車連撞　議員座車慘遭包夾

快訊／鈕承澤假釋不用戴電子腳鐐　明起定期到新生派出所報到

快訊／逆撞對向車！台中23歲男駕駛頭部重創　送醫搶救不治

快訊／防逃機制啟動！5億高中生案夏男即起禁止出境出海

色翁當眾指侵女童！1張「指認畫像」逮到他　竟求法官輕判

北檢待2hrs現身！鈕承澤90度鞠躬喊「謝謝」　不用科技監控原因曝

北市某國小音樂老師對小六生施暴　掐腕撞牆再搥肚害泌尿道出血

楊謹華踩Sergio Rossi美人魚鞋「無法拒絕的誘惑」　選高跟鞋特別看側面

快電商推創新加盟模式　助力新血順利創業

泓德能源攜手台灣大哥大合作　進軍表後儲能市場

南投優質農特產品空降北市　春節花卉暨農特產品1／24-27登場

藍白凍結租金補貼預算41.47億元　內政部粗估11月後恐無法發

雪梨屍花睽違15年盛開　5萬人排隊「聞臭」堪比演唱會

橫跨雙北生活圈！環狀線南北環最後一哩路簽約　預計2031年完工

川普擬對中國加徵10%關稅　業界估人民幣貶值可應對但有後遺症

快訊／今年首批長約價美西2500美元　首季若市況差估降至1800

鈕承澤3年前留下《跑馬》入獄　任賢齊「白肥一場」曾鬆口：想拍完

【妳回家算了XD】車禍夫請老婆扶起床卻放屁　她笑翻一巴掌打到他傷口

社會熱門新聞

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

快訊／服刑1151天！鈕承澤假釋出獄了

獨／遺體冰封逾600天　五億高中生將在年後火化

快訊／高雄16F大樓清晨火警！　住戶一度受困

即／台中48歲女子19樓墜下慘死

砸死女友塞塑膠桶　男載她6歲女兒挖洞埋屍

國防部驗收玩假的！業者竟靠假文件拿下炸藥標案

快訊／彰化清晨惡火困1家5口　2大2小無呼吸心跳

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

徐乃麟買水果被開單　紅線違停畫面曝

更多熱門

相關新聞

賴小弟靈位早晚拜飯630天　現況曝

賴小弟靈位早晚拜飯630天　現況曝

5億高中生案自2023年5月4日發生至今，已經達630天，賴小弟的靈位仍在台中市崇德殯儀館，早晚拜飯供奉，自案發以來，不少民眾到賴小弟靈位致意，甚至曾有人請過「索命黑令旗」放置。《ETtoday新聞雲》記者今日前往賴小弟靈堂，發現靈前有玩具、公仔、飲料以及零食等，還有一輛保時捷跑車模型，幾乎都是關心案件的民眾送來的。

精舍殺人案3被告交保　王薀繼續收押

精舍殺人案3被告交保　王薀繼續收押

屏東BMW橫掃加油站整排花圃　駕駛落跑

屏東BMW橫掃加油站整排花圃　駕駛落跑

即／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲

即／5億高中生案夏男確定入獄！賴母發聲

漁船翻覆受困雲林外海！海巡驚險救回

漁船翻覆受困雲林外海！海巡驚險救回

關鍵字：

懸疑命案台北地檢署交保犯罪影音

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

李千娜罕見脫了！低胸「外露內衣」

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面