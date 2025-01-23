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社會 社會焦點 保障人權

精舍殺人案新突破！3在押被告卸心防獲交保　王薀老師繼續收押

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉嫌信徒命案的精舍吳姓女住持（左）被收押3個多月，已長出茂密頭髮（右）。（圖／資料照）

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

台北地檢署偵辦作家王薀涉嫌女信眾命案，近日密集傳喚信眾藝人李威夫妻等證人，並提訊先前收押的吳姓精舍住持、李姓與姜姓信眾3人，大致還原被害人疑遭毆打致死、再被用推車送回精舍的過程，檢察官23日聲請停止羈押吳女等3被告，法院裁定3人分別以50萬到70萬不等交保，都須接受科技監控。至於主嫌王薀持續羈押中。

這起懸疑命案發生在2024年7月24日，凱米颱風襲台期間，王蘊老師（本名王江鎮）在台北市大安區1家已歇業的茶館舉辦讀書會，會後李姓男信眾與姜姓女信眾，用推車運送被塑膠袋、膠帶綑綁的蔡姓女子，一路推回近1公里外的私人精舍內，隨後由精舍吳姓女住持打電話報案，稱蔡女無故陳屍在精舍內。

▲▼李威出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲李威捲入精舍命案，3度出庭作證。（資料照／記者劉昌松攝）

法醫解剖顯示蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警根據監視畫面，循線找到運送蔡女的李男、姜女，連吳姓女住持在內，都被檢察官依傷害致死等罪嫌重大，聲押禁見獲准，專案小組搜查命案第一現場，發現茶館內監視器線路明顯遭人剪斷，存有監視畫面的主機也被人搬走，擴大追查當天進出茶館民眾。

檢警懷疑，主持讀書會的王薀疑為幕後藏鏡人，1月初將他拘提到案後收押，檢察官發現王薀的信徒之一、藝人李威與簡姓妻子也曾參加讀書會，且事後與王薀等人有聯繫，檢察官多次傳喚李威出庭作證，並提訊在押被告，據了解，專案小組已突破被告心防，大致掌握事發經過。

▲▼精舍命案，王薀老師王江鎮 。（圖／記者劉昌松攝）

▲精舍命案主嫌王薀仍遭羈押中。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官認為吳女等3人羈押原因仍然存在，但無繼續羈押必要，向法院聲請將吳女等3人交保。台北地院審理後，裁定吳姓女住持交保60萬元、李姓男信眾交保50萬元、姜姓女信眾交保70萬元，3人都限制出境、出海並接受科技監控，至於主嫌王薀因罪嫌重大，首度到案時聲稱，不記得自己是否在現場，供詞始終避重就輕，仍持續被收押禁見中。

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