花蓮市圖限時專送！　「書箱宅急便」送好書進校園

▲▼花蓮市公所與市內多所學校合作，推出「書箱宅急便」活動，把市立圖書館的優質書籍送入校內。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為營造更優良的學習環境，花蓮市公所與市內多所學校合作，推出「書箱宅急便」活動，把市立圖書館的優質書籍送入校內，讓孩子們的學習資源更加充足。

「書箱宅急便」活動目的在於補充孩子們的課外閱讀資源，市長魏嘉彥表示，閱讀是學習的基石，除了常設的學科教育外，課外閱讀也是一門必修課，「書箱宅急便」除了補充孩子們閱讀資源外，也希望透過大量閱讀擴大了孩子們的視野，讓思考可以更加多元且敏銳，希望公所團隊未來能攜手更多學校，一同為花蓮的孩子們建構優良的學習環境。

有感於「書箱宅急便」推行的成效，鑄強國小校長孫東志頒發感謝狀給花蓮市公所並表示，幼齡是人類學習的黃金時期，透過大量的學習資源挹注，讓孩子們的學習能力能直線提升，感謝市立圖書館與本校合作，讓孩子們能在課程外也能學習，透過課外讀物認識到更寬廣的世界。

花蓮市立圖書館館長陳怡琳表示，書箱宅急便每學期外送30本書籍給各合作學校，113年共計50箱左右，本館希望透過書籍的分配來提高孩童們的閱讀資源，其中合作學校都繪製「閱讀書遊記」，作為對於書箱宅急便課外讀物的心得回饋，也希望未來花蓮市內的學校都可以跟本館合作，一同讓孩子們多加接觸優質選讀。

▲鑄強國小校長孫東志（左三）頒發感謝狀給花蓮市公所。

書箱宅急便讓孩子們有多元資源學習，若花蓮市內的各國中小及幼兒園有興趣想與市政團隊合作，請洽本市圖書館038361041轉#33林先生，讓市立圖書館的學習資源能走進校園中，陪伴孩子們一同成長。

目前合作的學校有國風國中、東華附小、明廉國小、市立幼兒園、鑄強附幼等多所國中小及幼兒園，共11間學校50個班級參與，今年預計多增一間信義附幼合作，讓多元的課外讀物陪伴孩子們長大。

