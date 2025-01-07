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拒絕一起玩遊戲！棒球名校高三生遭搏擊連打20拳　臉腫牙斷吐血

▲王同學拒絕與周同學一起遊戲，遭逼在角落狂毆數拳。（圖／王同學媽媽提供）

▲王同學拒絕與周同學一起遊戲，遭逼在角落狂毆數拳。（圖／王同學媽媽提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市某高職棒球名校就讀三年級餐飲科的王姓男同學，去年11月在教室遭周姓同學狂毆20多拳，除了全身多處瘀傷，還造成牙齒斷裂、口吐鮮血。事件發生後，家長懷疑校方刻意「吃案」，未通報校安，憤而向議員陳情。經查糾紛起因為王同學拒絕與對方一同遊戲，引起對方怒而持紙卷塞嘴，並連揮數拳毆打。

據了解，該起校園霸凌事件發生在去年11月27日下午1時許，就讀於新北知名私立高職三年級餐飲科的A同學，趁下課時間與B同學嬉戲，C男同學表示想加入，卻遭到A同學拒絕並發生口角，C憤而拿衛生紙卷欲塞入A口中，但遭到甩手撥開，進而演變成推擠並爆發肢體衝突。

▲王同學拒絕與周同學一起遊戲，遭逼在角落狂毆數拳。（圖／王同學媽媽提供）

▲C同學拿衛生紙卷，企圖塞入A同學口中。（圖／王同學媽媽提供）

而有受過搏擊訓練的C同學，身手矯健的連續揮出3拳，拳拳都往王同學臉上招呼，讓其無法還手，而同班同學竟未制止反而大聲鼓舞，C同學因此越發來勁，將A同學逼近角落形成單方面的輾壓，A毫無招架之力。A同學媽媽表示，班級導師知道後，卻認為是同學之間的「互毆」，竟未依規定通報。

事隔3天（11月29號），老師通知雙方家長到校調解，C同學家長表示，是對方先動手，兒子才會動手反擊，讓A同學的媽媽更怒不可遏，調解破裂後前往警局報案並向議員陳情，懷疑校方不但偏袒C同學，更有可能為了招生率，企圖隱瞞該起校園霸凌事件。

▲王同學拒絕與周同學一起遊戲，遭逼在角落狂毆數拳。（圖／王同學媽媽提供）

▲A同學事被搏擊出拳打到臉部和全身多數瘀傷，甚至斷牙吐血。（圖／王同學媽媽提供）

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